Pedro Duarte, venezolano en Ibiza sobre el terremoto: “Los abuelos dicen que no lo sintieron, pero los muchachos que estaban ahí, sus nietos, sí”

Pedro Antonio Duarte, venezolano natural de Barquisimeto (centro oeste del país, a casi cuatro horas de Caracas en coche) y residente en Ibiza desde hace más de un año, se enteró del terremoto por los mensajes que le envió su esposa desde Venezuela. Allí eran aproximadamente las seis de la tarde; en la isla, ya pasada la medianoche.

“Mi esposa me envió los mensajes. Los sintieron muy fuerte también en Barquisimeto, pero no hubo afectaciones como en Caracas”, cuenta. Las primeras imágenes que recibió le causaron un fuerte impacto. “Creí que era otro país, donde había caído una bomba o algo por el estilo”, relata el hombre, que trabaja en el Locutorio Venezuela.

Los primeros mensajes

Tras conocer la noticia, Pedro comenzó a llamar para saber cómo estaban sus allegados. Su familia directa en Barquisimeto se encuentra bien, aunque el temblor sí fue percibido por algunos de ellos. “Los abuelos dicen que no lo sintieron, pero los muchachos que estaban ahí, sus nietos, sí”, explica.

Su esposa también tiene familiares en Caracas, una de las zonas más afectadas. “No les ha sucedido nada, gracias a Dios”, afirma. Sin embargo, la preocupación continúa porque algunos amigos y conocidos siguen sin aparecer. “Todavía no saben dónde se encuentran. Están desaparecidos”, añade.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Rayner Peña R / EFE

Desde Ibiza, Pedro ha seguido la situación a través de redes sociales y de los mensajes que llegan desde Venezuela. Reconoce que la comunidad venezolana en la isla es pequeña en comparación con otras zonas, pero asegura que ha visto iniciativas para organizar ayuda y enviar material.

"La comunidad venezolana en Ibiza es muy pequeña"

“Aquí en Ibiza la comunidad venezolana es muy pequeña comparada con otras zonas. Pero sí hemos visto que hay fundaciones que quieren enviar equipos”, señala.

Por ahora, explica, no ha visto un aumento de venezolanos enviando remesas desde la isla a raíz del terremoto. “Por los momentos, no”, responde al ser preguntado por si habían acudido personas a enviar dinero. Recuerda incluso el caso de un joven también de Caracas que pasó por el local y que acababa de enterarse de la situación al salir de trabajar. “Venía de trabajar y no se había enterado. Empezó a llamar”, cuenta.

Aunque en Ibiza todavía no percibe un movimiento organizado amplio, Pedro apunta que en redes sociales sí se están moviendo iniciativas solidarias, desde fundaciones hasta posibles centros de acopio para reunir ayuda destinada a los afectados. Para él, ese debe ser el camino: organizarse, apoyar y acompañar a quienes lo han perdido todo.

Lo más difícil, dice, es la distancia. Estar lejos en un momento así provoca una sensación de impotencia. “Tristeza, porque uno se siente de manos atadas, de poder ayudar”, resume.

Pedro insiste en que, ante una tragedia de esta magnitud, debe prevalecer la unión y la solidaridad. “Tú sabes cómo somos los venezolanos, que al momento de una tragedia salimos a ayudar”, afirma.

Por eso, también rechaza algunas imágenes de saqueos difundidas en redes sociales tras el terremoto. Considera que esos hechos no representan a la mayoría de los venezolanos ni la respuesta que debería darse en una emergencia. “Me parece muy mal lo que ha pasado, donde ha habido saqueos. Si fuera comida, bueno, pero lavadoras, televisores, eso no se hace”, sostiene. “Eso es un delito, eso es robar. Hay que abocarse a ayudar”, añade.

Desde Ibiza, Pedro Antonio Duarte sigue pendiente de las noticias, de las llamadas y de los mensajes que llegan desde su país. A miles de kilómetros, hace un llamado a la solidaridad.