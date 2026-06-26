Atender "la llegada incontrolada de menores" obliga al Consell de Ibiza a modificar su presupuesto

El Consell de Ibiza ha vuelto a poner de manifiesto este viernes la "tensión muy exagerada de los servicios sociales" que está generando "la llegada incontrolada de menores", en palabras del conseller de Hacienda, Salvador Losa. Para atender esta demanda, el pleno de la institución ha vuelto a llevar a pleno una modificación de los presupuestos para cubrir el aumento de gastos a los que debe hacer frente su departamento de Bienestar Social frente a las previsiones iniciales.

Como muestra del crecimiento exponencial de los gastos, Losa ha recordado que el Consell tenía bajo su cargo a 18 menores migrantes no acompañados en 2019, frente a los 112 de la actualidad, más de la mitad de los 213 niños y adolescentes que, en total, tutela la institución. "El problema no es de voluntad ni de gestión, el problema es que el Consell está asumiendo una presión asistencial cada vez más acusada sin que el Estado aporte los recursos necesarios", critica.

El equipo de gobierno ha aprobado un suplemento de crédito de 3,33 millones de euros, a cargo de los remanentes de su tesorería, para su departamento de Bienestar Social. De esta cantidad, 1,39 millones corresponden al cuidado de los menores, que se suman a los 8 millones que se presupuestaron inicialmente y a los que, posteriormente, ya hubo que añadir un suplemento de seis millones.

Losa advierte de que, además de esta partida de 15,39 millones para cuidado y manutención, la cifra global alcanza los 20 millones, ya que hay que sumar otros cinco millones de euros que también se han destinado a gastos para menores y que, como tienen prioridad presupuestaria, proceden de otras secciones de Bienestar Social.

De ahí que, según el equipo de gobierno, el crédito extraordinario de 3,33 millones aprobado este viernes incluya también una inyección de 484.000 euros para promoción social, 207.571 a la Oficina de la Dona, 802.000 a atención a la discapacidad y 800.000 para conciertos sociales. El presupuesto general del Consell para el ejercicio 2026, aprobado en diciembre pasado, ascendía a 180 millones.

"Estamos haciendo frente a una situación incontrolada que aborda el Consell en solitario", incide Losa para reclamar mayor implicación del Gobierno central ante este fenómeno. "Hablamos de personas que deben ser atendidas con dignidad y con todas las garantías, pero también de un sistema que necesita recursos. No es un problema de humanidad, sino de financiación y responsabilidad institucional".

Las reacciones

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, es el único de la oposición que ha votado junto al equipo de gobierno a favor de esta inyección económica extraordinaria, frente a la abstención de PSOE y de Vox. No obstante, tras el mensaje de Losa por los efectos de la llegada de menores migrantes no acompañados, le ha afeado que "haga trampas jugando al solitario". Así, ha recordado que el circuito ordinario de menores se ha duplicado desde 2019, no solo con extranjeros, además de instar al Consell a "plantarse ante el Govern para que se refinancie esta competencia".

El conseller socialista Víctor Torres ha criticado que este crédito extraordinario obedece a "una falta de planificación, previsión y transparencia del equipo de gobierno", ya que se recurre a esta medida "pocos meses después de haber aprobado el presupuesto".

El representante de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, ha coincidido en que el PP "se excusa en los menores" cuando ha cometido "una falta de planificación previa", aunque traslada la responsabilidad "a la falta de control de fronteras del Gobierno central". También ha sugerido alternativas desde el Estado como "crear centros de cuidado en los países de origen".