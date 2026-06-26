Sant Antoni y el Consell de Ibiza unen fuerzas para combatir el alquiler turístico ilegal

Una nueva jornada de formación especializada sobre intrusismo ha servido para que el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza intensifiquen su coordinación contra el alquiler turístico ilegal. La sesión, en la que ha participado el director insular de Seguridad, Enrique Gómez Bastida, busca mejorar la eficacia de las actuaciones y fortalecer la colaboración entre ambas administraciones.

Tras la primera reunión de trabajo, celebrada el pasado mes de marzo, esta nueva jornada ha incorporado por primera vez a los ocho Agentes de Intrusismo y Convivencia (AICS) del Ayuntamiento. Esta ampliación permite mejorar la preparación del equipo responsable de detectar posibles infracciones y realizar su seguimiento.

Acciones contra el intrusismo

Durante el encuentro, los asistentes revisaron los protocolos de actuación, aclararon dudas relacionadas con expedientes y casos complejos detectados en el municipio y analizaron las incidencias que los AICS trasladaron a través de la plataforma habilitada por el Consell de Ibiza. Además, la sesión ha permitido unificar criterios, agilizar la tramitación de expedientes y evaluar las actuaciones conjuntas desarrolladas en los últimos meses.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha subrayado la importancia de mantener una comunicación constante con el Consell de Ibiza para aumentar la eficacia de las acciones contra el intrusismo y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Ambas administraciones mantendrán este tipo de encuentros formativos y de coordinación con el objetivo de mejorar la detección del alquiler turístico ilegal, reforzar la colaboración institucional y favorecer la convivencia en el municipio.