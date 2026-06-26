Los cursos infantiles de verano del Club Nàutic Sant Antoni arrancan con todas las plazas cubiertas

El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) ha iniciado esta semana sus cursos infantiles de verano con una ocupación del 100%, según ha informado la entidad. A pesar de la elevada demanda, el Área Deportiva asegura que trabaja para ofrecer plazas al mayor número posible de alumnos en las cuatro modalidades disponibles: Piragüismo, Vela, Windsurf y Jardín del Mar.

El club destaca que esta edición incorpora nuevas mejoras orientadas a facilitar la conciliación familiar, entre ellas el servicio de custodia y comedor. Aunque las actividades se desarrollan de 9.30 a 13.30 horas, las familias pueden dejar a los menores desde las 8.00 horas y recogerlos hasta las 16.00 horas. Según el CNSA, esta opción registra una gran aceptación y responde a una necesidad cada vez más frecuente entre las familias.

Además, el programa mantiene la educación en sostenibilidad como uno de sus contenidos. El club explica que este apartado pretende fomentar entre los alumnos el respeto por el entorno natural y la importancia de proteger los espacios donde se desarrollan las actividades náuticas.

La seguridad continúa como uno de los pilares del programa. El Club Nàutic Sant Antoni señala que los alumnos reciben formación sobre la preparación y el equipamiento tanto personal como de sus embarcaciones, kayaks o tablas antes de cada salida al mar.

Cursos inclusivos

Otra de las novedades de este verano es la incorporación del pasaporte del alumno, una herramienta que permitirá a los participantes y a sus familias conocer la evolución de cada estudiante y favorecer la continuidad de su aprendizaje. Asimismo, el CNSA mantiene su convenio con la asociación Ibiza IN, que facilita la integración plena de alumnos con diversidad funcional en todas las actividades. El club también reconoce el papel del equipo de monitores, cuya implicación considera esencial para desarrollar todas estas iniciativas.

Por otra parte, el Club Nàutic Sant Antoni advierte de que la bahía de Sant Antoni presenta un intenso tráfico marítimo, con una elevada concentración de embarcaciones fondeadas de forma ilegal, motos de agua y embarcaciones sin licencia. Según la entidad, el incumplimiento de los límites de velocidad obliga a extremar las medidas de seguridad durante las actividades, aunque confía en que el nuevo servicio de guardia y vigilancia costera contribuya a mejorar esta situación.

En este contexto, el CNSA recuerda que mantiene pendiente la creación de una zona de prácticas balizada frente a ses Variades, una solicitud que presentó en su momento y que todavía espera la resolución de Costas, cuya competencia corresponde actualmente al Govern balear.

Pese a estas circunstancias, el club insiste en que los cursos se desarrollan con todas las garantías de seguridad, ya que el plan específico del programa se adapta a las condiciones de la bahía. No obstante, considera que una zona de prácticas cerrada al tráfico marítimo y libre de fondeos permitiría desarrollar la actividad de una forma más sencilla y segura.