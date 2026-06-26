Ismael Fernández, chef de Ibiza, cocina una paella en Atlanta con José Andrés

La paella viajó a Atlanta y, entre paelleras, bogavantes, fuego y diplomacia gastronómica, también hubo sabor ibicenco. Ismael Fernández, chef ejecutivo de The Unexpected Hotels y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, ha participado en una misión culinaria en Estados Unidos junto a los chefs Luis Valls, Edu Torres y José Andrés, dentro de una iniciativa impulsada por la Embajada de España para reivindicar la auténtica cultura de la paella.

La acción llevó el ritual del arroz valenciano hasta Atlanta con una agenda que combinó encuentros institucionales, formación, demostraciones culinarias y eventos abiertos al público. El objetivo era claro: defender la paella como algo más que una receta reconocible en medio mundo. Como explicaron los chefs participantes, “la paella no es solo una receta; es una forma de entender la cocina, el producto y el tiempo compartido alrededor del fuego”.

Ismael Fernández, con chaquetilla negra junto al alcalde de Atlanta, Andre Dickens. / Cedida Ismael Fernández

Fernández formó parte de esta delegación española junto a Luis Valls, al frente de Pan & Cebolla Gastronómica y Àtic Alameda, y Edu Torres, maestro arrocero de Molino Roca. La misión coincidió, además, con la presencia de la selección española en Estados Unidos, lo que permitió reforzar el papel de la gastronomía como herramienta de proyección cultural.

Primera gran cita en la Casa de España de Atlanta

La primera gran cita tuvo lugar en la Casa de España de Atlanta, donde los cocineros prepararon una paella valenciana y una paella de marisco con bogavante para el alcalde de la ciudad, Andre Dickens, su familia, y la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau. El arroz se convirtió allí en una especie de embajada comestible: una forma directa, reconocible y muy sabrosa de explicar tradición, territorio y producto.

La agenda continuó en el Georgia Institute of Technology, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde los chefs ofrecieron una jornada formativa y un showcooking centrados en la cultura del arroz, las técnicas de cocción y la importancia de preservar la autenticidad de la paella. No se trataba solo de cocinar para el público, sino de explicar por qué una buena paella exige técnica, paciencia, respeto por el producto y dominio del fuego.

Una de las paellas de bogavante que prepararon los chefs. / Cedida Ismael Fernández

Otro de los momentos destacados se celebró en el restaurante Buena Vida, con una demostración culinaria dirigida a periodistas, creadores de contenido e invitados del sector gastronómico. Allí se cocinaron desde la tradicional paella valenciana hasta un arroz de marisco con bogavante y una propuesta inédita elaborada con tomahawk, un guiño a la cultura gastronómica estadounidense que permitió tender un puente entre ambas tradiciones sin renunciar a la técnica del arroz valenciano.

El broche final: evento multitudinario en Atlanta con José Andrés

El broche final llegó durante el BeltLine Festival, uno de los eventos culturales más multitudinarios de Atlanta. En esta cita se sumó a los fogones José Andrés, considerado uno de los grandes embajadores de la gastronomía española en Estados Unidos. Junto a Luis Valls y Edu Torres, compartió con el público los secretos de una buena paella y reivindicó el respeto por el producto, el control del fuego y la paciencia como ingredientes imprescindibles para cocinar un gran arroz.

Ismael Fernández, chef de Ibiza, en el centro preparando uno de los arroces. / Cedida Ismael Fernández

La participación de Ismael Fernández en esta misión refuerza también el papel de los cocineros vinculados a Ibiza como embajadores de la cocina española fuera de nuestras fronteras. Desde su responsabilidad como chef ejecutivo de The Unexpected Hotels y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Fernández llevó a Atlanta parte de esa mirada gastronómica que combina producto, espectáculo, técnica y experiencia.

Más allá de las degustaciones y las demostraciones, la iniciativa sirvió para reivindicar la paella como patrimonio cultural vivo. Un plato que cuenta una historia que, en esta ocasión, tuvo también acento ibicenco.