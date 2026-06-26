Una fiesta gratis para proteger el entorno natural de Ibiza

Amnesia Ibiza celebra su 50 aniversario con una fiesta gratuita por la tarde que convertirá la pista de baile en una acción colectiva por Ibiza. El evento tendrá lugar el 8 de julio y contará con Marlon Hoffstadt, uno de los artistas de mayor crecimiento de la nueva escena electrónica.

Para acceder, será necesario validar la entrada mediante una donación destinada íntegramente a Ibiza & Formentera Preservation. Esta fundación sin ánimo de lucro trabaja desde 2008 en la protección y regeneración de las islas, con proyectos centrados en la biodiversidad terrestre, la protección marina, la economía circular, la producción local de alimentos y el análisis de los grandes retos medioambientales de Ibiza y Formentera.

La iniciativa nace como un gesto de agradecimiento hacia la isla que ha acompañado a Amnesia durante cinco décadas. Residentes, visitantes y clubbers podrán disfrutar de una experiencia musical con propósito, en la que bailar también significará contribuir al futuro de Ibiza. La música será la banda sonora y el objetivo será proteger aquello que hace única a la isla.