La fiesta que convierte Savannah Club Ibiza en el Studio 54 del Mediterráneo este domingo

Ibiza vuelve a mirar a la pista de baile con una propuesta que une música, atardecer, gastronomía y ese punto de brillo que convierte una noche cualquiera en un recuerdo. Savannah Club Ibiza celebra el domingo 29 de junio una edición especial de 'Last Sundays, Let’s Dance', una cita inspirada en la mítica Studio 54 de Nueva York que transformará el conocido espacio del Sunset Strip de Sant Antoni en un homenaje a la época dorada del disco.

La jornada arrancará a partir de las 18 horas y está pensada para vivirse sin prisas. La idea es llegar al atardecer, pedir un cóctel frente al mar, dejar que el cielo cambie de color y continuar la tarde con una cena en la terraza o con una sesión de baile que irá ganando intensidad conforme avance la noche.

Savannah Club Ibiza propone así una experiencia abierta, flexible y muy conectada con el estilo de vida de la isla. No se trata solo de asistir a una fiesta, sino de elegir cómo vivirla. Algunos llegarán para disfrutar del atardecer, otros alargarán la sobremesa con música y otros se sumarán directamente cuando la noche empiece a pedir pista. En todos los casos, el plan tiene un mismo hilo conductor: disfrutar Ibiza desde uno de sus enclaves más reconocibles.

Un viaje al brillo de Studio 54

La edición especial de 'Last Sundays, Let’s Dance' estará marcada por una ambientación inspirada en Studio 54, el club neoyorquino que definió una manera de entender la noche, la música y la estética disco. Bolas de espejos, destellos, brillos y guiños setenteros formarán parte de una puesta en escena creada para acompañar una selección musical basada en grandes clásicos del disco y sonidos house.

La propuesta conecta con una tendencia que cada vez tiene más fuerza en Ibiza: recuperar referencias icónicas de la cultura de club y reinterpretarlas desde una mirada actual. Savannah busca traer el pasado al presente con el sello propio de la isla. El resultado es una fiesta con espíritu retro, pero con una experiencia contemporánea, cuidada y pensada para un público que quiere algo más que música de fondo.

La ubicación también juega un papel importante. Situado en el Sunset Strip de Sant Antoni, Savannah Club Ibiza cuenta con uno de esos escenarios naturales que no necesitan presentación. El atardecer sobre el mar es parte de la identidad del lugar y se convierte en el primer acto de una noche que continuará entre cócteles, cocina, música y baile.

Raúl Orellana pone la banda sonora

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de Raúl Orellana, figura imprescindible de la música dance y house en España. Su trayectoria está ligada a algunas de las salas más emblemáticas del país y su nombre forma parte de la memoria musical de varias generaciones que han bailado al ritmo del house, el disco y los sonidos de club.

En Savannah Club Ibiza, Orellana será el encargado de conducir una sesión diseñada para acompañar la evolución natural de la tarde a la noche. La música comenzará integrada en el ambiente del atardecer y crecerá poco a poco hasta convertirse en el centro de la experiencia. Una progresión que encaja con la nueva identidad musical de Savannah, basada en sonidos house, disco y balearic.

Esta cita forma parte de la programación musical renovada del espacio, que en los últimos tiempos ha reforzado su apuesta por experiencias de calidad. Savannah combina restaurante, cocktail bar y club en un mismo recorrido, con una oferta que alterna sesiones de house, afro house, organic house y melodic house, además de eventos temáticos que aportan un valor añadido a la noche ibicenca.

Además, los residentes en Ibiza podrán disfrutar de un 20% de descuento durante toda la jornada, una invitación perfecta para redescubrir uno de los planes más completos del oeste de la isla.