[UNVRS]
elrow y Carl Cox lideran el fin de semana en [UNVRS]
El club vuelve a apostar por experiencias inmersivas y programación de primer nivel
[UNVRS] vuelve a situarse en el centro de la agenda nocturna de Ibiza con una doble cita diseñada para sorprender al público local y visitante. Este sábado, la residencia de elrow presenta Neo Kaos Garden, una creación de Okuda San Miguel reimaginada como un jardín surrealista de gran formato. Colores intensos, figuras geométricas, elementos móviles y escenarios en transformación darán forma a una experiencia inmersiva donde arte contemporáneo, tecnología y electrónica avanzan al mismo ritmo.
La propuesta se integra en Enter The WORTEX, el concepto que vertebra la temporada 2026 de elrow en [UNVRS] y llega acompañada por Paco Osuna, Eliza Rose, De La Swing y Chinonegro, nombres llamados a mantener la pista en ebullición hasta el amanecer.
El domingo será el turno de Carl Cox, que regresa tras una apertura All Night Long para continuar su residencia semanal en el primer hyperclub del mundo. Esta nueva jornada suma a WhoMadeWho con un Hybrid DJ Set, además de Ben Sterling y Anna Tur. En Wild Comet, Melon Bomb aportará house, disco y sonidos baleares para completar un fin de semana imprescindible en la isla, con una programación pensada para vivir Ibiza al máximo este verano.
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