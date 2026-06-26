Docentes de la concertada reclaman en Ibiza "las mismas condiciones" por "los mismos servicios"

Una treintena de docentes de escuelas concertadas de Ibiza afiliados a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) se han sumado este viernes a la protesta de carácter estatal convocada contra la nueva Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia, que reforma la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), que actualmente se está tramitando en el Parlamento. El acto tuvo lugar frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado, situada en el paseo Juan Carlos I. Los docentes se reunieron con pancartas y un megáfono para llevar a cabo la protesta, que discurrió a mediodía sin incidentes. La proclama más repetida fue: 'Mismo servicio, mismas condiciones'.

Entre otras mejoras, esta nueva ley educativa prevé un tope máximo de 22 alumnos por aula en educación Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en Educación Secundaria Obligatoria (frente a los 30 actuales), además de limitar las horas de trabajo a un máximo de 23 horas semanales en educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 horas en el resto de las enseñanzas. Desde el sindicato FSIE señalaron lo que ellos consideran dos deficiencias centrales de la nueva ley: primero, que es de aplicación exclusiva para los centros públicos, es decir, excluye a los centros concertados, y segundo, no contempla al resto de personal no docente que trabaja en los centros educativos.

El secretario general de FSIE en Ibiza y Formentera, José Antonio Jiménez / Vicent Marí

El secretario general de la FSIE, José Antonio Jiménez, declaró: "Vemos como una injusticia total que, llegando a la última fase parlamentaria, sigan insistiendo en que somos ciudadanos de segunda, cuando damos el mismo servicio". Detalló que en Baleares, debido a los acuerdos que mantiene la Federación con el Govern, la ratio de alumnos por aula en educación Primaria es de 24 alumnos y en Secundaria es de 23 alumnos. "Pero aun así crea un abismo grande", insistió. También hizo hincapié en que esta diferencia se refleja en enseñanza de peor calidad, lo que finalmente también recae sobre los alumnos y las familias.

Jiménez expuso lo que considera el doble rasero de la Administración nacional: "Contamos con el aval del Consejo Nacional Escolar, se ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, se ha dirigido carta a la ministra de Educación, explicando la situación". Pero sus peticiones no fructifican: "En otros momentos históricos sí que nos han tenido en cuenta, sobre todo para recortes", subrayó.

La protesta tuvo lugar frente a la subdelegación de Gobierno, en Vila / Vicent Marí

Otra de las previsiones de la Federación es que, ante la reducción de las ratios de alumnos por aula y el consiguiente aumento de la contratación de docentes en la escuela Pública, los centros públicos van a ir a buscar estos docentes a los centros concertados. "Esto pone en peligro la sostenibilidad de los centros concertados", advierte.

En Ibiza y Formentera hay un total de siete centros concertados, uno de ellos de educación especial, donde trabajan alrededor de 600 docentes y más de 100 personas de personal no docente. En total, dan cobertura a más de 3.600 alumnos. "Somos un personal que aguanta mucho, pero hemos llegado a un punto en que esta situación es insostenible. Es una marginación total por parte de una administración pública", declaró Jiménez.