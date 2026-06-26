La Policía de Sant Josep aborda un barco que navegaba por Ibiza para parar una agresión machista

La rápida actuación de la Policía Local de Sant Josep permitió detener este jueves a un presunto autor de un delito de violencia de género que tuvo lugar a bordo de una embarcación. La intervención requirió un desplazamiento por mar y contó con la coordinación de varios servicios de emergencia.

Los hechos comenzaron tras un aviso que alertó sobre un presunto caso de violencia de género en una embarcación que navegaba frente a la costa de Sant Josep. Los agentes localizaron la situación desde tierra, aunque las circunstancias obligaron a acceder al lugar por mar para poder intervenir.

Mientras tanto, los ocupantes de otra embarcación pusieron a salvo a la víctima, que se encuentra en buen estado. Tras la actuación coordinada de los efectivos desplazados, la Policía Local detuvo al presunto agresor.

A través de una publicación en sus redes socials, la Policía Local de Sant Josep ha querido destacar el compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género, con independencia del lugar donde se produzcan los hechos.

La Policía Local recuerda que la violencia de género puede producirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Las autoridades animan a cualquier persona que sufra esta situación o conozca un posible caso a solicitar ayuda y denunciar los hechos. El Ayuntamiento de Sant Josep también agradece la profesionalidad, la coordinación y la valentía de todos los agentes y servicios de emergencia que participaron en esta intervención.