Denuncian a la concejala de Vox de Sant Josep por presunta estafa inmobiliaria: "Lo hacen porque estamos cerca de las elecciones"

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep, Araceli Colomar, ha sido denunciada por residentes de un edificio de Ibiza como presunta autora de delitos de estafa inmobiliaria relacionados con la venta de varios inmuebles. El caso parte de una denuncia y una querella presentadas por cuatro personas diferentes. La información, adelantada por elDiario.es, apunta que los afectados habrían desembolsado en total unos 237.000 euros por inmuebles que, según ellos, nunca llegaron a recibir ni a escriturar su propiedad. Las operaciones por las que acusan a Colomar se llevaron a cabo principalmente en 2022, antes de que accediera al cargo de concejal y cuando actuaba como administradora de fincas de la comunidad.

"Yo no gestiono la comunidad, yo no tengo esos fondos", responde Araceli Colomar Costilla preguntada por Diario de Ibiza en relación a esta presunta trama inmobiliaria relacionada con ventas "fantasma" de locales, trasteros y plazas de garaje en el Edificio Galaxia.

Según la información judicial citada por el digital y recogida por otros medios, dos de los afectados presentaron sendas denuncias en abril de 2024 después de haber abonado 46.054 euros y algo más de 30.000 euros; otros dos acudieron al juzgado en noviembre de 2024 para reclamar 161.459 euros. Las diligencias se encuentran en fase de instrucción.

Según el relato de los denunciantes recogido por elDiario.es, las operaciones se habrían presentado como una forma de cubrir deudas pendientes de propietarios morosos de la comunidad mediante la venta de bienes vinculados al edificio. Los afectados presentaron correos electrónicos, audios de WhatsApp e ingresos bancarios como prueba para respaldar la denuncia.

Por otro lado, la querella también sostiene que, un año después de los pagos, los afectados seguían sin recibir los locales, parkings y trasteros que creían haber adquirido. Según esa versión, ante los reclamos para cancelar las operaciones y recuperar el dinero, Colomar habría prometido una devolución a plazos.

Colomar niega los hechos. Según su versión, el dinero quedó consignado en la cuenta de la comunidad. La devolución del dinero, según añade, correspondería a la comunidad o al nuevo administrador. "Yo he cobrado honorarios mientras estuve en mi cargo como administradora, luego no he cobrado nada más", señala.

Dos años de denuncia que salen a la luz ahora

La concejala cuenta que la denuncia se presentó hace dos años y le ha provocado una situación que le ha afectado a su vida personal. Aun así, considera que el caso se convierte ahora en noticia por su cargo político. "Esto es ahora noticia por que soy de Vox y estamos a diez meses de las elecciones", apunta. Y asegura estar tranquila y "sentada en el banco de la paciencia" hasta que el juzgado avance y leve a cabo las acciones que correspondan.

"No tengo por qué apartarme de la política ahora", considera la concejala, y reitera que no es una opción y que ahora "toca afrontarlo con los abogados". "Todos mis clientes me llaman y me dicen que esté tranquila". Y agrega: "Nadie se cree la noticia, me conocen".

Colomar detalla que hace dos años que no trabaja para la comunidad del edificio Galaxia y que, por lo tanto, el objeto de las denuncias es un tema que atañe a la nueva administración. También asegura que no sabe por qué la comunidad no les devuelve el dinero a los denunciantes. "A lo mejor estas personas le deben tres años a la comunidad y por eso no les devuelve la comunidad el dinero, no lo sé", deja caer. "Es que no sabemos lo que pasa en esa comunidad", insiste.

La concejala explica que ya ha comparecido y se ha explicado ante el juez, "que es delante de quien tengo que demostrar mi inocencia". Y añade que ahora son los denunciantes los que "deben justificar la acusación; quien te acusa de algo tiene que demostrarlo". De hecho, apunta que se le ha acusado de "cosas muy feas" y de "mentiras, estafas y robos sin pruebas contundentes". E insiste en que el caso ha saltado a los medios "para agredir al partido". "¿Tu crees que si esto fuera verdad no me afectaría políticamente?", pregunta en cuanto al apoyo que recibe de su partido.

Precisamente, y preguntado al respecto, el líder de Vox en Ibiza, Jaime Días de Entresotos, se limitó a confirmar que las dos denuncias "está en diligencias previas" y que "no conocemos el fondo de la cuestión". Y declinó hacer más declaraciones "hasta conocer más detalles".

Entre la política, el negocio y la defensa personal

Pese a las declaraciones de su jefe político, Colomar asegura que el partido, "siempre tuvo conocimiento" de las dos denuncias. Además, sostiene que no entiende por qué sale ahora el caso a la luz "cuando no existe una sentencia" y está "todo igual que hace dos años".

En cuanto al proceso judicial, afirma que solo queda "esperar; soy presunta" porque de momento todo está en "un limbo". "Creo que hay dos opciones: o que se vaya a juicio porque la jueza entiende que no tiene pruebas suficientes y quiere seguir investigando o que directamente considere que lo ha visto todo y sobresea la causa". "No soy abogada, no lo sé", matiza. También remarca que "me han denunciado cuatro vecinos, no clientes".

"Yo no vivo de la política, vivo de mi negocio", afirma. "Yo estoy en política por ideales propios, porque soy madre, porque llevo pagando el autónomo desde que tengo 24 años y porque no estoy para que me vacilen". Por último, concluye con tranquilidad: "Estoy tranquila porque yo no he hecho nada".