Consulta el programa completo de las fiestas de es Canar 2026: excursiones marítimas, atracciones de feria y la 'Remember Party'

Es Canar celebra sus fiestas con un programa de una treintena de actividades que se desarrollará hasta el próximo 25 de julio. La programación, organizada en este núcleo costero de Santa Eulària, incluye propuestas culturales, deportivas, gastronómicas e infantiles, además de actos vinculados a la tradición local, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Las fiestas arrancaron el pasado 13 de junio con una jornada solidaria a beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia y continuarán durante las próximas semanas con torneos deportivos, excursiones en barco con fondo de cristal, actividades náuticas, mercados, exhibiciones de vehículos clásicos y actuaciones musicales.

La jornada central de las fiestas será el viernes 10 de julio. Desde primera hora de la mañana, el paseo marítimo acogerá la feria de artesanía organizada por Artesans de l’Horta de Jesús y, a partir de las 9 horas, se celebrará un torneo de pádel. Por la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la misa solemne en honor a Sant Cristòfol, seguida de la tradicional procesión y bendición de carros, uno de los actos más representativos de estas fiestas.

La jornada concluirá con el concierto de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària y la actuación de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles. El programa festivo se prolongará hasta el 25 de julio con nuevas excursiones marítimas, actividades infantiles, atracciones de feria y la Remember Party, centrada en grandes éxitos musicales de los años 80 y 90.

Programa de las fiestas de Es Canar 2026

Sábado 4 de julio

9 a 19 horas, playa de Cala Martina. III Torneo de Tenis Playa Fiestas de Es Canar 2026.

III Torneo de Tenis Playa Fiestas de Es Canar 2026. 10, 11, 12 y 15 horas, salidas desde el puerto de es Canar. Excursiones gratuitas en barco con fondo de cristal.

Excursiones gratuitas en barco con fondo de cristal. 18.30 a 22 horas, puerto de es Canar. Marina Fashion Market, mercado de tiendas de Es Canar con moda, complementos y souvenirs.

Marina Fashion Market, mercado de tiendas de Es Canar con moda, complementos y souvenirs. 19 a 23 horas, es Canar. Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 euros, excepto jumping.

Domingo 5 de julio

9 a 19 horas, playa de Cala Martina. III Torneo de Vóley Playa Fiestas de Es Canar 2026.

Miércoles 8 de julio

10 a 19 horas, Punta Arabí. Hippy Market de Punta Arabí, con zonas infantiles, maquillaje, más de 400 puestos de artesanía, food trucks y música en directo.

Hippy Market de Punta Arabí, con zonas infantiles, maquillaje, más de 400 puestos de artesanía, food trucks y música en directo. 11 a 19 horas, paseo marítimo de es Canar. Exposición de coches y motos antiguas.

Viernes 10 de julio

9 a 23 horas, es Canar. Torneo de Pádel Fiestas de Es Canar. Inscripción: 15 euros en el teléfono 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas.

Torneo de Pádel Fiestas de Es Canar. Inscripción: 15 euros en el teléfono 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas. 12 a 21 horas, paseo de es Canar. Feria de artesanía a cargo de Artesans de l’Horta de Jesús.

Feria de artesanía a cargo de Artesans de l’Horta de Jesús. 19 horas, capilla de es Canar. Misa solemne en honor al santo patrón, presidida por el obispo de Ibiza y Formentera y cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles.

Misa solemne en honor al santo patrón, presidida por el obispo de Ibiza y Formentera y cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles. 19.45 horas, salida desde la capilla de es Canar. Desfile y bendición de carros.

Desfile y bendición de carros. 21 horas, embarcadero de es Canar. Concierto de la Banda Juvenil Municipal de Música de Santa Eulària des Riu.

Concierto de la Banda Juvenil Municipal de Música de Santa Eulària des Riu. 21.45 horas, puerto de es Canar. Baile tradicional con la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta.

Paya de es Canar. / MARIA MOLINA

Sábado 11 de julio

9 a 23 horas, es Canar. Torneo de Pádel Fiestas de Es Canar. Inscripción: 15 euros en el teléfono 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas.

Torneo de Pádel Fiestas de Es Canar. Inscripción: 15 euros en el teléfono 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas. 10 a 12 horas, Can Cristòfol, carretera entre Sant Carles y Sant Llorenç, cerca del estudio Blackstad. Encuentro de Sant Cristòfol. Información y confirmación: Dean Xavier, 619 852 442.

Encuentro de Sant Cristòfol. Información y confirmación: Dean Xavier, 619 852 442. 10 a 18 horas, playa de es Canar. Actividades náuticas gratuitas.

Actividades náuticas gratuitas. 19 horas, embarcadero de es Canar. Sesión de DJ Iván MG.

Sesión de DJ Iván MG. 19 a 23 horas, es Canar. Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 euros, excepto jumping.

Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 euros, excepto jumping. 21 a 23 horas, es Canar. Concierto de Los del Varadero y food trucks.

Concierto de Los del Varadero y food trucks. 23 horas, es Canar. Correfoc con Els Mals Esperits.

Correfoc con Els Mals Esperits. Medianoche, es Canar. Fin de fiesta con DJ Iván MG.

Domingo 12 de julio

9 a 18 horas, es Canar. Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 euros en el teléfono 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas.

Torneo de Pádel Fiestas de es Canar. Inscripción: 15 euros en el teléfono 652 087 697. Welcome pack y premios para campeones y finalistas. 21 horas, puerto de es Canar. Concierto de canciones Disney a cargo de la Banda de Música de Santa Eulària, bajo la dirección de Frank Cogollos Martínez.

Viernes 17 de julio

18 horas, avenida de Punta Arabí, delante de la cafetería Solimar. Fiesta para todas las edades, con zonas infantiles, castillos hinchables, juegos y otras actividades.

Fiesta para todas las edades, con zonas infantiles, castillos hinchables, juegos y otras actividades. 21 horas, es Canar. Concierto de Eribertho Cruz con música cubana y afro house.

Sábado 18 de julio

10 a 18 horas, playa de es Canar. Actividades náuticas gratuitas.

Actividades náuticas gratuitas. 19 a 23 horas, es Canar. Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 euros, excepto jumping.

Atracciones de feria con la Asociación de Feriantes de Ibiza y Formentera. Precio popular: 2 euros, excepto jumping. 21 a 22.30 horas, puerto de es Canar. Desfile de moda ibicenca a cargo de los comercios del municipio de Santa Eulària.

Sábado 25 de julio