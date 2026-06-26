La constructora de unas viviendas de lujo en Santa Eulària lanza una nueva promoción de 65 pisos en Cala Gració: estos son los precios

Grupo GS, la promotora que desarrolla el proyecto residencial GS Ibiza Serenity en Santa Eulària, ha anunciado una nueva promoción de viviendas en Ibiza. La compañía lanzará GS Cala Gració, un desarrollo residencial de 65 viviendas situado en Cala Gració, en el municipio de Sant Antoni.

Según ha informado la empresa a este diario, la promoción contará con precios desde 420.000 euros y supondrá una inversión de 48 millones de euros. El proyecto se ubicará en la carretera de Cap Negret y estará formado por viviendas de uno, dos y tres dormitorios. La comercialización comenzará el próximo 2 de julio. A partir de esa fecha, la promotora abrirá el proceso de reserva para los primeros clientes con cita previa en un evento en el exclusivo Bless Hotel Ibiza The Site.

El desarrollo se levantará sobre una parcela de 7.342 metros cuadrados, con una edificabilidad de 5.523 metros cuadrados. La compañía prevé iniciar las obras durante el último trimestre de 2026, con un plazo estimado de ejecución de 28 meses.

Fachada. / GS

Viviendas con vistas al mar y áticos con solárium

La promoción incluirá viviendas con vistas al mar, áticos con solárium, viviendas con jardines y piscinas privativas, además de zonas comunes como piscina, solárium y gimnasio. El conjunto contará también con plazas de garaje, trasteros y sistemas de domótica en las viviendas.

Otra recreación de GS Cala Gració. / GS

Grupo GS sostiene que el desarrollo generará alrededor de un centenar de empleos durante las fases de construcción y ejecución del proyecto. Este será el segundo desarrollo residencial de la promotora en Ibiza, tras GS Ibiza Serenity, una promoción de 20 viviendas de lujo en Santa Eulària con una inversión prevista de 21 millones de euros. La empresa enmarca esta nueva operación en su estrategia de crecimiento en Baleares, donde considera que existe una oferta limitada de vivienda de obra nueva en determinadas zonas de la isla.