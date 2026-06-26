Comerciantes de Santa Eulària denuncian una ola de robos: "Se han disparado una barbaridad"

Los comerciantes de Santa Eulària han encendido las alarmas ante lo que describen como una oleada de pequeños robos en tiendas del municipio durante esta temporada. Aseguran que los hurtos se han multiplicado y que la situación se ha vuelto especialmente complicada para muchos establecimientos, que hace tiempo que cuentan con un grupo de WhatsApp en el que se avisan entre ellos cada vez que detectan a una persona sospechosa o sufren un robo.

En ese grupo participan unos 60 comercios, que comparten fotografías, descripciones e incidencias para advertir al resto de tenderos. «Cada día se cuentan más robos por el grupo. Esta temporada más que nunca. Nunca me habían saltado tantas notificaciones», explica Carla, responsable de La Casona Blue, a Diario de Ibiza. La comerciante resume la sensación general: «Los robos se han disparado una barbaridad».

Según el recuento interno que manejan los afectados, hay negocios que han sufrido varios hurtos en lo que va de temporada, mientras que otros aseguran que los robos son prácticamente diarios. No todos los casos acaban en denuncia formal, apuntan, bien por la escasa cuantía de lo sustraído, bien por la dificultad para acreditar la propiedad de los artículos o por la sensación de que el trámite no tiene consecuencias reales.

Aron, de la tienda Spirit of Ibiza, sostiene que el problema viene de lejos, aunque este año se ha agravado. «Desde el año pasado ya veníamos teniendo muchos robos y siempre son los mismos», afirma. Según relata, los comerciantes tienen identificadas a varias personas que acuden de forma recurrente a distintos establecimientos. «Están impunes porque la policía los coge, los mete en una denuncia y, como las cantidades son mínimas, ni siquiera los detienen», lamenta. «Estamos un poco vendidos y desesperados porque no paran de robarnos», añade.

Ladrones en libertad

Carla relata un episodio reciente que refleja la frustración de los comerciantes. Según explica, sufrió un robo en su tienda y consiguió localizar al presunto autor gracias a la descripción de varios testigos. Cuando los agentes acudieron, encontraron en la mochila del hombre el artículo que ella había descrito y otros dos bikinis supuestamente procedentes de otro comercio. Sin embargo, el hombre alegó que los objetos eran suyos y no se recuperó el material. «La policía dijo que era mi palabra contra la suya y dejaron al ladrón que se llevara los artículos», afirma.

La comerciante explica que esta temporada ya le han robado también dos pies de sombrilla, por lo que ha dejado de sacar determinados elementos al exterior. «Ya no los puedo dejar fuera», señala. También relata otros casos que circulan entre los comercios, como el de una clienta que entró en una tienda para probarse varios bikinis y acabó dejando el viejo que llevaba puesto para marcharse con uno nuevo.

Ante esta situación, los tenderos han decidido reforzar por su cuenta la vigilancia entre ellos. «Como la policía no hace mucho cuando viene, lo que hacemos cuando vemos a alguien que roba es hacerle una foto y pasarla por el grupo. Así todos vamos con cuidado y vigilando más», explica Carla.

Los comerciantes aseguran que ya han trasladado su preocupación al Ayuntamiento de Santa Eulària y que algunos establecimientos han recibido llamadas en las que se les ha comunicado que se intentará reforzar la presencia policial.

Contestación del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que no tienen constancia de que se haya producido un incremento de robos en los comercios del centro del municipio «en los términos que se plantean», respecto a que este verano se esté robando más que nunca en las tiendas.

No obstante, el Consistorio señala que desde hace días se está reforzando la vigilancia policial en la zona comercial y que mantienen una coordinación constante con los establecimientos. Además, avanza a este diario que este dispositivo se extenderá próximamente a la zona de es Canar.