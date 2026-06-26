Un cerrajero de Ibiza alerta: "No te fíes de las cebollas"

Las cebollas tuvieron la culpa. Bueno, una bolsa bien cargada de cebollas. Es lo que explica Fran, un cerrajero de Ibiza, en su perfil de instagram, donde ha compartido un vídeo en el que muestra cómo un gesto simple, que seguramente mucha gente hace sin darse cuenta, pueden complicarte el día y obligarte a llamar a un cerrajero. "Cuidado, porque esto te puede pasar a ti. No te fíes de las cebollas", comienza el vídeo el cerrajero.

Fran (@elcerrajerodeibiza) ha compartido un reel con un caso en el que, con más tensión que en una película de Hitchcock anima a descubrir qué han hecho esas cebollas para que una familia necesite sus servicios. "Parece ser que no pueden abrir por culpa de unas cebollas", indica Fran mientras se le ve desplazándose hasta la vivienda y presentándose a la mujer que le ha llamado para que abra la puerta del piso.

Tras unos planos en los que se le ve manipulando la cerradura y abriendo la puerta muestra el problema, la causa de que la mujer no pudiera abrirla: una bolsa de plástico del súper llena de cebollas colgada del pomo, medio desprendido y desencajado de la madera por el peso de las hortalizas. "He pasado la fregona y he pensado 'la dejo ahí para que no se me olvide'", comenta la mujer, quien, a pesar del incidente, se muestra de buen humor y no puede evitar reírse.

"No dejéis las bolsas de las cebollas colgadas de las puertas porque pasa esto", señala Fran, didáctico, quien en el vídeo comenta que está "preparado para todo" y que las okupaciones están "a la orden del día" en la isla.