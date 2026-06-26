Cala Llonga se llena de planes para este verano

Cala Llonga vuelve a ser este verano uno de esos lugares donde pasan cosas sin perder su ritmo tranquilo. Mondrian y Hyde Ibiza han preparado una agenda pensada para quienes buscan disfrutar de la isla desde un lado más cultural, creativo y cercano.

Uno de los nombres propios de la temporada es Sarah Main. La artista y dj estará al frente de diferentes actividades dentro del resort, entre ellas Paint & Sip, una experiencia que combina pintura, música y vino. Las próximas sesiones serán los días 2, 16 y 30 de julio. La idea es dibujar, probar técnicas creativas, compartir el momento y llevarse una pieza propia sin necesidad de tener experiencia previa.

La música también tendrá un papel importante. Los jueves, Pure Ibiza Radio y David Moreno estarán en la zona de piscina, mientras que los viernes Ibiza Global Radio emitirá desde Niko al Fresco. Además, al atardecer, la azotea de Mondrian Ibiza acogerá sesiones con vinilos y eventos Live in the Mirror, con artistas locales como Toni Clemente y Chelu García.

La semana se completa con Lunas de Lunares, una propuesta que mezcla flamenco contemporáneo con sonidos electrónicos y mediterráneos, acompañada por la cocina de inspiración asiática de Niko al Fresco.

El programa también da espacio a marcas y creativos de Ibiza. Benibeca, L’Atelier Nº74, Bare on the Beach y Las Dalias Ibiza estarán presentes con distintos pop-ups de moda, artesanía y estilo de vida.

En la parte gastronómica, destaca la llegada de 97-12º Ibiza a Cala Llonga. La marca local de helados artesanales abre aquí su primera ubicación fuera de la ciudad, junto a la piscina, con sabores elaborados en la isla y guiños al producto local, como flaó, queso de cabra ibicenco con miel o limón con fresas de Ibiza.

Además, Hyde Ibiza conectará con la noche ibicenca con pre-parties de Chinois Ibiza los viernes y una exposición dedicada al 50 aniversario de Amnesia Ibiza.