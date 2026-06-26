Los Bomberos de Ibiza rescatan a una senderista en Sant Francesc
La senderista recibió atención médica después de haber sido trasladada durante dos kilómetros
Un total de ocho efectivos de Bomberos de Ibiza rescataron a una senderista que posiblemente se fracturó la pierna derecha en la ruta entre Platja d’en Bossa y es Cavallet. El Parque Insular indica en un comunicado emitido en redes sociales que la mujer fue inmobilizada y que recibió atención médica.
El cuerpo de seguridad recibió el aviso esta tarde entre las 14.30 y las 15 horas y movilizó un dispositivo para socorrer a la accidentada, que recorría el camino junto a un hombre. Finalmente, los operarios llevaron a la mujer y su acompañante, ambos de nacionalidad extranjera, hasta la playa de es Cavallet durante una distancia de dos kilómetros, hasta que la rescatada fue atendida por sanitarios. Finalmente, ella fue trasladada en ambulancia.
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