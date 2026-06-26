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Los Bomberos de Ibiza rescatan a una senderista en Sant Francesc

La senderista recibió atención médica después de haber sido trasladada durante dos kilómetros

Dos bomberos en una imagen de archivo

Dos bomberos en una imagen de archivo / Vicent Marí

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Redacción Digital

Ibiza

Un total de ocho efectivos de Bomberos de Ibiza rescataron a una senderista que posiblemente se fracturó la pierna derecha en la ruta entre Platja d’en Bossa y es Cavallet. El Parque Insular indica en un comunicado emitido en redes sociales que la mujer fue inmobilizada y que recibió atención médica.

El cuerpo de seguridad recibió el aviso esta tarde entre las 14.30 y las 15 horas y movilizó un dispositivo para socorrer a la accidentada, que recorría el camino junto a un hombre. Finalmente, los operarios llevaron a la mujer y su acompañante, ambos de nacionalidad extranjera, hasta la playa de es Cavallet durante una distancia de dos kilómetros, hasta que la rescatada fue atendida por sanitarios. Finalmente, ella fue trasladada en ambulancia.

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