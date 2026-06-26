Los Bomberos de Ibiza excarcelan a un conductor tras volcar su coche en Cala Llenya

Los Bomberos de Ibiza rescataron este jueves por la tarde a un conductor que había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras sufrir un vuelco en la carretera de Cala Llenya, en el municipio de Santa Eulària. En el accidente no se vio implicado ningún otro vehículo.

El suceso se produjo en torno a las 19.30 horas, a la altura de la urbanización La Joya. Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos de los Bomberos de Ibiza para excarcelar al ocupante del turismo, que había quedado aprisionado tras el vuelco.

A su llegada, los bomberos estabilizaron el vehículo, que se encontraba volcado lateralmente, y procedieron a extraer al conductor. Una vez liberado, y le atendieron los servicios sanitarios de emergencias. Los efectivos también aseguraron la zona para evitar nuevos riesgos durante la intervención.