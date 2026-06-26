Alexia Putellas descansa en Ibiza a bordo de un yate

Alexia Putellas disfruta de unos días de descanso en Ibiza. La futbolista catalana ha compartido en sus redes sociales una serie de imágenes de su estancia en la isla, donde aparece a bordo de un yate. En las fotografías difundidas por la deportista en su cuenta de Instagram se pueden ver escenas de navegación, una moto de agua con el nombre de Ibiza, una comida a bordo con pescado y marisco, instrumentos musicales preparados para un concierto junto a una piscina frente al mar y varias imágenes del litoral pitiuso. También aparece una camiseta con el mensaje “Everybody loves Catalan girls” (Todo el mundo ama a las chicas catalanas) y otra instantánea con Dalt Vila al fondo desde una embarcación.

Putellas, nacida en Mollet del Vallès en 1994, es una de las grandes figuras del fútbol femenino internacional. Centrocampista e internacional con la selección española, ha sido galardonada en dos ocasiones con el Balón de Oro y con el premio The Best FIFA, además de formar parte del equipo que conquistó el Mundial de 2023. Recientemente anunció que dejaba el FC Barcelona para buscar nuevos retos tras 14 años en el club.

Su presencia en Ibiza se suma a la lista de deportistas, artistas y rostros conocidos que eligen la isla año tras año para disfrutar de unos días de descanso durante el verano.