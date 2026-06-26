Alerta por un socavón en Ibiza: cortan la circulación en una calle de Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep ha cortado temporalmente la circulación en un tramo de la calle des Caló, una vez pasada su intersección con la calle Lugo, en Cala de Bou, tras detectarse un socavón que supone un riesgo para la seguridad vial.

Según ha informado el cuerpo policial a través de su cuenta de Instagram, la circulación permanecerá interrumpida en este punto debido al riesgo de que el hundimiento aumente de tamaño.

Los servicios de mantenimiento ya han sido activados y trabajan para solucionar la incidencia y restablecer la circulación "con la mayor rapidez posible", según señala la Policía Local. El corte afecta también al transporte público y al transporte discrecional mientras duren los trabajos.

La Policía Local de Sant Josep pide a los usuarios de la vía que eviten acceder al tramo afectado y utilicen itinerarios alternativos. Asimismo, agradece la comprensión y la colaboración ciudadana y señala que "la seguridad de todos" es "prioridad".