Sucesos
Alarma por dos incendios simultáneos en Sant Antoni
Seis bomberos participaron en las labores de extinción
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Los Bomberos de Ibiza extinguieron este jueves por la tarde dos pequeños incendios casi simultáneos en Sant Antoni. El primero de los avisos se produjo sobre las 17.30 horas, cuando el Parque Insular de Bomberos recibió una alerta por un fuego en un bajo situado en el número 19 de la calle Doctor Fleming. A su llegada, los efectivos comprobaron que las llamas afectaban a unas maderas que ardían frente al portal del inmueble.
Poco después, se declaró otro incendio en un contenedor de cartón ubicado frente al Club Náutico de Sant Antoni, que también sofocaron rápidamente.
En total, seis bomberos participaron en las labores de extinción de ambos incendios.
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