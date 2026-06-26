528 Ibiza | Agenda
528 Ibiza llena julio de música al aire libre en Benimussa
El recinto presenta un mes cargado de fiestas y grandes nombres de la electrónica
Julio llega con una agenda intensa a 528 Ibiza. El recinto de las colinas de Benimussa arranca el mes con una programación pensada para quienes quieren disfrutar de la música en un entorno al aire libre, con buen ambiente y ese punto especial que solo tiene el verano en la isla.
La primera gran cita será el miércoles 1 de julio con el debut de Brunch! X The Gardens of Babylon. La propuesta aterriza con una mezcla de música, experiencias holísticas, mercado de curiosidades y sesiones desde la tarde hasta la noche. Ben Böhmer, Jan Blomqvist, Bloem y Unders abrirán el camino en una primera fecha que será una de las más comentadas del mes. Una semana después, el 8 de julio, será el turno de Monolink, Satori, Jamiie y Romy Janssen.
Los jueves estarán reservados para La Discothèque, que regresa a Ibiza con una residencia exclusiva de cinco semanas. Del 2 al 30 de julio pasarán por 528 Ibiza artistas como Colleen ‘Cosmo’ Murphy, Annie Mac, Crazy P, Derrick Carter, DJ Paulette, Dan Shake o Antal B2B Luke Una.
Los martes continuará Pikes Presents, una serie que mira a las raíces del clubbing con nombres muy reconocibles para varias generaciones de amantes de la música. 2manydjs, Groove Armada, Sasha & John Digweed, Erol Alkan, tINI y S.A.S.S. forman parte de una programación que empezará en The Garden y seguirá hasta la madrugada en The Club.
Los sábados, Andy Manumission presents Saturdays recuperará parte de la memoria más festiva de Ibiza con K-Klass, Doorly, Pete Gooding, Timo Maas, Yousef y Clara Da Costa, entre otros invitados.
El mes también contará con Kaluki, JOY, Modern Funktion, Clockwork Orange y Bass Jamz. Como cierre, BBC Radio 1 Dance volverá el viernes 31 de julio con Disclosure, Gorgon City, Pete Tong, Danny Howard y Sarah Story. Un final a la altura para un julio que confirma a 528 Ibiza como una de las paradas clave del verano.
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Golpe a la conciliación laboral en Ibiza: pidió turno de mañana para cuidar a su hija y la Justicia avala la negativa de la empresa