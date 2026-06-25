Inmobiliaria
A la venta una casa contenedor en Ibiza de apenas diez metros cuadrados por 13.000 euros
El módulo, anunciado en Sant Josep, mide 4 metros de largo por 2,35 de ancho y se ofrece como vivienda auxiliar, oficina o espacio de trabajo
Una mini casa contenedor ha salido a la venta en Ibiza por 13.000 euros. El anuncio, publicado en Fotocasa como un loft en Sant Josep, presenta el módulo como una “oportunidad única” en la isla para quienes buscan una vivienda auxiliar, una oficina, un espacio de trabajo o un refugio personal. El año pasado se vendía por 20.000 euros.
La estructura, realizada a partir de un contenedor marítimo acondicionado, mide 4 metros de largo, 2,35 metros de ancho y 2,20 metros de alto. En total, ofrece una superficie interior útil de unos 9,4 metros cuadrados. Según el anuncio, está totalmente equipada, es nueva a estrenar y se encuentra lista para usar.
El interior incluye una cama de 1,90 por 75 centímetros, cocina completa con frigorífico, congelador, microondas, fogón de butano y espacio de almacenaje, además de dos estanterías integradas.
El módulo cuenta también con baño independiente, equipado con plato de ducha, WC, lavabo y agua caliente mediante calentador de butano. Entre sus instalaciones figuran electricidad completa, instalación de agua preparada para conectar y aire acondicionado con frío y calor.
La instalación es “muy sencilla”
El anuncio destaca que la instalación es “muy sencilla” y plantea distintos usos posibles: colocarlo en un terreno privado como módulo extra, vivienda temporal, despacho o espacio creativo. También indica que existe posibilidad de transporte a convenir.
La oferta llama la atención en un mercado inmobiliario como el de Ibiza, marcado por precios muy elevados tanto en venta como en alquiler. No obstante, al tratarse de una estructura móvil o modular, su instalación y uso dependerían de la normativa urbanística aplicable y de las autorizaciones necesarias en cada caso.
El vendedor presenta la mini casa contenedor como una opción “lista para vivir o usar desde el primer día” y subraya su “calidad, comodidad y funcionalidad en un espacio compacto”.
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