Los transportistas de Ibiza proponen mejoras en la carga y descarga en los núcleos urbanos

El Consell Insular de Eivissa ha celebrado este martes una nueva reunión de las mesas técnicas integradas en la Mesa de Movilidad, centrada en esta ocasión en el transporte de mercancías y servicios, con especial atención a las operaciones de carga y descarga en los núcleos urbanos.

El encuentro ha estado presidido por el director insular de Transports, Roberto Algaba, y ha contado con la participación de José Raya, presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías de Servicio Público de Ibiza y Formentera de la Pimeef; Yolanda González, técnica de Industria de la patronal; y José Antonio Roselló Rausell, vicepresidente de CAEB, además de técnicos del área de Transportes del Consell.

Durante la reunión se han abordado las principales necesidades del sector, especialmente las relacionadas con el transporte de mercancías en camiones y con la organización de los servicios de carga y descarga en pueblos y ciudades de la isla. El objetivo es recopilar propuestas de mejora y elevarlas a la Mesa de Movilidad, donde se coordinarán con el resto de agentes implicados para impulsar actuaciones conjuntas.

Esta reunión forma parte del calendario de mesas técnicas sectoriales promovidas por el Consell de Eivissa, cuyas conclusiones se trasladarán a la Mesa de Movilidad con la intención de convertirlas en medidas concretas.