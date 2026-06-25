Sexto día en alerta por la ola de calor en Ibiza y Formentera: máximas de hasta 36 grados

Ibiza y Formentera continúan este jueves bajo los efectos de la ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado por sexto dia consectivo el aviso amarillo por altas temperaturas en las Pitiusas entre las 12 y las 19.59 horas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados. El aviso afecta especialmente al interior y oeste de Ibiza.

La alerta llega después de una jornada especialmente intensa. Este miércoles, Sant Joan alcanzó los 38 grados, la temperatura más alta registrada en Ibiza en lo que va de año. También se llegaron a los 35 grados en Sant Antoni, 34 en Vila, 32 en Formentera y 31 en el aeropuerto de Ibiza, según los datos de la Aemet.

La madrugada de este jueves ha vuelto a dejar mínimas elevadas en las Pitiusas. Formentera ha registrado 23 grados, mientras que en Ibiza los termómetros no han bajado de los 21 grados en el aeropuerto y en Eivissa, de los 20 en Sant Antoni de Portmany y de los 17 en Sant Joan.

El tiempo el fin de semana en Ibiza

Según la previsión de la Aemet, este jueves se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 31 en Ibiza y Formentera, con cielo despejado o poco nuboso y sin probabilidad de precipitaciones. El calor continuará durante el fin de semana, aunque con valores algo más moderados que en los días más duros de la ola.

Para el viernes, la Aemet prevé temperaturas de entre 21 y 30 grados, sin lluvias y con cielo poco nuboso o despejado. El sábado se esperan de nuevo 21 grados de mínima y 31 de máxima, también con probabilidad de precipitación del 0%. El domingo se mantendrá el ambiente plenamente veraniego, con una mínima de 21 grados y una máxima de 30.

El índice ultravioleta seguirá siendo muy alto durante los próximos días: 9 este jueves y 10 el viernes, sábado y domingo. La Aemet prevé viento flojo a moderado de componente sureste este jueves y viernes, y de componente este durante el fin de semana.