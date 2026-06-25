Sant Josep subvencionará gastos veterinarios y pide crear un crematorio para mascotas en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha dado luz verde a crear una línea de subvenciones destinada a cubrir los gastos veterinarios que asuman las personas vulnerables del municipio, además de instar al Consell de Ibiza a crear de una vez un crematorio para mascotas. Así se ha acordado este jueves durante el pleno municipal, en el que todos los grupos, salvo Vox, también han secundado una declaración de intenciones a favor de los chiringuitos tradicionales y familiares del litoral.

Además de ayudar a cubrir los gastos veterinarios, la propuesta, presentada por la concejala de Unidas Podemos Mónica Fernández, también incluye ayudas económicas para la gente con menos recursos que, ante la falta de medios en Ibiza, ahora envía sus mascotas para incinerarlas a Mallorca o la Península. En esta moción, que ha recibido el voto favorable del equipo de gobierno y de la exconcejala de Vox, Raquel Ripoll, también se insta al Estado a rebajar el IVA destinado al cuidado de los animales del 21 al 4%, "en coherencia con la Ley de derechos de los animales, que los considera como seres sintientes", tal y como ha valorado Fernández.

Hermanamiento con Rumanía

PSOE y Ara Eivissa se han abstenido en la moción presentada por Unidas Podemos, mientras que la representante de Vox, Araceli Colomar, ha votado en contra. En cambio, el pleno ha aprobado por unanimidad el hermanamiento entre Sant Josep y Năvodari, un municipio de Rumanía con una población similar y que también es un destino turístico de costa.

A través de este proyecto común con la localidad rumana, Sant Josep ahora tendrá la posibilidad de acceder a fondos de la Unión Europea para programas educativos, como Erasmus+ e Interreg, para fomentar intercambios escolares, culturales y profesionales entre ambos municipios. Se da la circunstancia de que Năvodari es popular por disponer del campamento de vacaciones escolares más grande de su país.