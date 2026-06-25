Sant Joan vivió ayer miércoles el día grande de sus fiestas patronales con una tarde de celebración marcada por la tradición, la música y los sabores más reconocibles de la festividad. Vecinos, familias y visitantes se reunieron en el núcleo urbano para participar en una programación que arrancó con los actos religiosos y terminó en la Plaça d’Espanya con una de las citas más esperadas: el Concurso internacional de macarrons de Sant Joan.

La jornada comenzó a las 18.30 horas con la misa solemne, que dio paso a la procesión por las calles del pueblo. Como cada año, este recorrido mantuvo el carácter religioso y popular de una fiesta muy arraigada en el municipio, en la que la actividad fue trasladándose poco a poco de la iglesia a la calle y de la devoción al ambiente festivo.

A continuación, sa Colla de Labritja protagonizó la ballada popular, que volvió a situar el ball pagès en el centro de la celebración. El Ayuntamiento ofreció bunyols y orelletes a los asistentes, en una propuesta que permitió acercar el folclore local tanto a los vecinos como a quienes se acercaron a Sant Joan para disfrutar de su día grande.

La tarde incorporó también otros atractivos, como la exposición de vehículos antiguos inaugurada en la calle de l’Ajuntament, que despertó la curiosidad de numerosos visitantes y añadió una nota distinta al programa festivo. La música llegó después de la mano de Eriberto, encargado de poner ambiente antes del cierre gastronómico de la noche.

Sant Joan celebra su día grande entre música y ‘macarrons’

Concurso de ‘macarrons’

El momento más sabroso de la jornada estaba previsto a las 21.30 horas en la Plaça d’Espanya, con el Concurso internacional de macarrons de Sant Joan. Este postre tradicional, estrechamente vinculado a la festividad, volvió a reunir a participantes y público en torno a una receta que forma parte de la memoria culinaria del pueblo y que cada año se convierte en uno de los grandes reclamos del programa.

Las fiestas de Sant Joan continuarán este fin de semana con propuestas para todos los públicos. Este viernes, 26 de junio, el patio de la escuela acogerá a las 19 horas una fiesta de la espuma y un espectáculo de burbujas, mientras que a las 21 horas habrá cine infantil al aire libre en la Plaza de España.

El sábado, 27 de junio, el programa seguirá con la presentación del libro 'Amílcar', el gran navegante fenicio, de Joan Bonet Cardona, a cargo del Grup Cultural de Sant Joan de Labritja, a las 20 horas en los porches de la iglesia. Media hora después, a las 20.30 horas, está prevista una caminata de luna llena, con punto de encuentro en la plaza de la iglesia e inscripciones a través del correo inscripcions@santjoandelabritja.com.