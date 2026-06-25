Sant Antoni refuerza la limpieza con ocho nuevos operarios y maquinaria contra chicles, grafitis y grasa

El Ayuntamiento de Sant Antoni reforzará el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardinería con la incorporación de ocho nuevos trabajadores y dos máquinas hidrolimpiadoras, dentro de una ampliación del contrato que supondrá un incremento presupuestario de 402.062 euros para 2026 y de 603.907 euros para 2027.

La modificación del contrato tiene como objetivo adaptar estos trabajos a la nueva configuración peatonal del municipio y reforzar la cobertura en todo el término municipal. La ampliación incluye tres líneas principales de actuación: limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de espacios verdes. En concreto, el refuerzo contempla la contratación de dos conductores, dos jardineros, un peón y tres operarios de limpieza, además de la incorporación de dos máquinas hidrolimpiadoras.

Sant Antoni refuerza la limpieza de sus calles. / Ayuntamiento de Sant Antoni

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha subrayado que "esta ampliación se destinará a la totalidad del municipio, lo que supone un refuerzo importante para seguir mejorando la limpieza y el mantenimiento de todos los núcleos urbanos y espacios públicos de Sant Antoni". "Con la incorporación de la nueva maquinaria y de nuevos operarios, podemos adaptar los recursos municipales a la nueva realidad urbana del municipio, dando respuesta a las inversiones realizadas en los últimos años, especialmente en las calles peatonales, como el bulevard Vara de Rey y la remodelación de calles del centro urbano, que requieren una limpieza más específica, al tiempo que garantizamos una cobertura más eficiente en todo el término municipal", ha señalado además.

En relación con las nuevas hidrolimpiadoras, Serra ha explicado que se trata de maquinaria de última generación, especialmente eficaz en zonas peatonales. Estos vehículos pueden conectarse directamente a la red de agua, lo que agiliza las intervenciones y mejora el rendimiento del servicio. Además, están equipados con distintos accesorios y sistemas específicos, como diferentes tipos de mangueras, cúpula de limpieza y pistola, incluyendo tecnología de vapor a alta presión, que permite eliminar chicles, grafitis, grasa y otras manchas especialmente difíciles, según ha detallado el Ayuntamiento.

Una de las nuevas hidrolavadoras de Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

Serra también ha anunciado que el Consistorio trabaja ya en la redacción de los pliegos de la futura contrata de limpieza, ya que el contrato actual finaliza en noviembre de 2027. "Nuestro objetivo es dimensionar el servicio a las necesidades del municipio, dotándolo de más recursos humanos y materiales que permita mejorar la calidad del servicio", ha indicado.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha detallado que la actuación responde a la transformación urbana derivada de las obras de embellecimiento y peatonalización llevadas a cabo en los últimos años. Esta evolución ha incrementado las zonas peatonales y ajardinadas, lo que hace necesario reforzar los servicios municipales para atender las nuevas necesidades de mantenimiento.

Torres ha añadido que "las zonas peatonales requieren una limpieza más intensa y frecuente. La incorporación de esta nueva maquinaria nos permitirá optimizar recursos y liberar horas de trabajo que podremos destinar a otras áreas del municipio, mejorando la limpieza de todos los espacios".