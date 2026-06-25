Sant Antoni busca ubicación para las viviendas a precio limitado en suelo rústico

Sant Antoni ha aprobado, en el pleno celebrado este jueves, 25 de junio, la posibilidad de impulsar proyectos residenciales estratégicos para la construcción de viviendas de precio limitado (VPL) destinadas a residentes del municipio. Eso sí, por el momento el Consistorio no ha concretado dónde se ubicarán. “Todavía no tenemos las zonas delimitadas”, ha reconocido la concejala de Urbanismo de Sant Antoni, Eva Prats Costa. No obstante, el alcalde, Marcos Serra, ha adelantado que “la ley estipula que deben construirse promociones de, como mínimo, 60 viviendas, con una superficie mínima de 60 metros cuadrados cada una”.

La edil popular explica que “los proyectos se desarrollarán en suelos de Áreas de Transición” y señala que el Ayuntamiento ya ha comenzado a estudiar la viabilidad de las posibles ubicaciones. “Hemos empezado a analizar las áreas de las que disponemos y que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente, que son bastante estrictos, como no encontrarse en suelo rústico protegido, zonas inundables o de alto riesgo de incendio, ni ser áreas contiguas a tramos urbanos plurifamiliares o próximas a zonas industriales”, detalla.

"Es una actuación insuficiente para acabar con el problema de la vivienda, pero contribuye a paliarlo"

A pesar de que el equipo de gobierno municipal se muestra satisfecho con la iniciativa, Prats reconoce que esta medida no pondrá punto y final al drama de la vivienda en el municipio: "Es una actuación insuficiente para acabar con el problema de la vivienda, pero sí que contribuye a paliarlo".

Por otro lado, el Ayuntamiento deberá iniciar la tramitación de esta modificación en un plazo máximo de seis meses desde la publicación del acuerdo, se acoge a una medida para avanzar en soluciones que faciliten el acceso a una vivienda a los residentes del municipio.

Con todo, la iniciativa se plantea como una vía para ampliar la oferta de vivienda a precio limitado destinada a residentes y aliviar, al menos parcialmente, la situación de emergencia habitacional que atraviesa el municipio. El Ayuntamiento defiende que este tipo de proyectos pueden contribuir a facilitar el acceso a la vivienda, aunque todavía quedan por concretar aspectos clave como su ubicación, el número de pisos previstos y los criterios de acceso.