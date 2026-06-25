Retratos del paisaje de Ibiza y Formentera con calima y aroma a especias

A Matilde Hernández, siempre inquieta, le gusta probar cosas nuevas a la hora de expresarse artísticamente y fruto de esta experimentación ha surgido la exposición ‘Calitja a les Pitiüses’, que abre sus puertas hoy y se inaugura este viernes a las 18 horas en la sala municipal de Santa Eulària Sant Jaume 72.

El germen de las obras de esta muestra está en sus clases de arteterapia con los internos del centro penitenciario de Ibiza. Allí, en 2024, empezó a utilizar «el gel hidroalcohólico como base para mezclarlo con curry y lograr una acidificación que generaba colores nuevos rojizos y anaranjados». Desde ese momento, cuenta, empezó a «experimentar con distintas especias como cúrcuma, canela, azafrán, pimentón rojo y otros condimentos culinarios, como colorante alimentario y tomillo, para crear una serie de cuadros con temática vinculada a las Pitiusas.

«Ha habido una evolución en mi trabajo desde los colores turquesa y azules y la naturaleza marina hacia una experimentación con otra técnica y otros colores que me recuerdan a los días tórridos que se producen en verano en las islas por el polvo en suspensión que viene de las tierra africanas», explica en referencia a la calima que da título a esta exposición.

De Dalt Vila al Puig de Missa

Para la artista madrileña, afincanda en Ibiza desde hace casi dos décadas, los colores anaranjados y ocres que predominan en ‘Calitja a les Pitiüses’ le transmiten esa sensación de ralentización del tiempo que se da en las islas cuando acontece este fenómeno meteorológico en plena vorágine de la temporada alta.

Para la muestra en Santa Eulària, Hernández ha escogido 18 cuadros de distintas dimensiones creados entre 2024 y 2026 cuya temática gira en torno a los paisajes pitiusos, siempre envueltos por esos colores tierra que evocan a la calima . En esta selección hay vistas de Dalt Vila; flores de almendro; higueras; medusas, el faro de Botafoch; la iglesia del Puig de Missa, en Santa Eulària; los montículos de sal de ses Salines; un salinero; y un embarcadero de Formentera.

Matilde Hernández, durante el montaje de la muestra en Santa Eulària. / VICENT FERRER BARBANY

La pintora ha empleado en estos trabajos técnica mixta «con acrílico, látex, nogalina y especias varias que con el paso del tiempo se van desprendiendo de los lienzos convirtiendo estas creaciones en cuadros efímeros».

Pensando también en las personas invidentes que visiten Sant Jaume 72, Hernández resalta de ‘Calitja a les Pitiüses’ que involucra, además de la vista, otros sentidos. En concreto, se refiere al olfato, a través de las especias presentes en las obras y en toda la sala; y al tacto, ya que se pueden tocar los lienzos y comprobar sus texturas.

La exposición en Santa Eulària de Matilde Hernández se podrá visitar hasta el 11 de julio de martes a sábado, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas.

Además de este proyecto, la artista madrileña prepara una nueva muestra individual, esta vez en Formentera, «entre el 8 y el 17 de septiembre en el Centre Antoni Tur Gabrielet», en Sant Francesc Xavier. Las obras que se podrán contemplar allí las está creando con una nueva técnica con papel japonés y tinta china y de calamar.