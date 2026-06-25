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Rescatan a una persona agotada tras nadar un kilómetro por la costa de Cala Olivera en Ibiza

Los Bomberos de Ibiza la evacuaron en camilla por una zona de difícil acceso y fue trasladada al hospital por el SAMU 061

Cala Olivera.

Cala Olivera. / X.P.

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza han intervenido en el rescate de una persona en Cala Olivera, en el municipio de Santa Eulària, después de que no pudiera regresar por sus propios medios tras nadar aproximadamente un kilómetro por la costa.

La persona se encontraba agotada físicamente y no podía volver sin ayuda. Hasta la zona se desplazaron cinco efectivos del cuerpo insular, según han informado los Bomberos de Ibiza.

Los bomberos inmovilizaron a la persona rescatada y la evacuaron en camilla a través de una zona de acceso complicado hasta alcanzar un punto seguro.

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Una vez allí, fue transferida a los servicios sanitarios del SAMU 061, que se hicieron cargo de su traslado al hospital.

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