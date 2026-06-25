PP y Vox aprueban habilitar más suelo para vivienda: "Es un pelotazo urbanístico camuflado", denuncia la izquierda

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha dado el visto bueno este jueves, con el voto en contra de UP y PSOE, a la propuesta de acuerdo para aprobar las actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo rústico común, con la categoría de área de transición y que sea susceptible de desarrollo, mediante los llamados Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE). El edil de Urbanismo, Juan Flores, ha defendido su aprobación como solución "de emergencia" ante "la prioridad residencial" que se vive en el municipio, ya que con estos PRE "se agilizan los procedimientos administrativos" para conseguir más suelos urbanizables.

Concretamente, en tres ámbitos de actuación situados en áreas de transición próximas a suelo urbano desarrollado: sa Punta (54.104 m² en total), sa Joveria (150.612 m2) y Cas Serres (32.007 m², en la avenida de Sant Jordi, hacia la E-20). El próximo paso será iniciar los estudios de detalle correspondientes, los cuales permitirán conocer las estimaciones del número de viviendas a precio limitado (VPL) y para residentes que se podrán construir en estas zonas.

De 10 a 15 años de residencia

Se trata, afirma Flores, de superficies que no son "áreas forestales, que llevan años llenas de basura" y en las que hace lustros no hay actividad agrícola. También ha indicado que se cambiará uno de los requisitos indispensables para optar a una vivienda en esa zonas: en vez de cinco años de residencia se exigirán "10 o 15 años", de manera que sólo puedan optar a ellas los habitantes de la isla.

Para la edil de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, los PRE son "pelotazos urbanísticos camuflados". Incluso aventura que algunas de las viviendas a precio limitado previstas (VPL) pueden ser "para amigos de su gobierno [del PP]". También insiste en que "la solución no es construir más", pues ya existen "suficientes viviendas en la ciudad" vacías. En cuanto a que esos terrenos sean improductivos, afirma que "hay un cabrero" que pasea su ganado por uno de esos ámbitos.

El actual plan urbanístico “recoge que el 30% de los inmuebles construidos deben ser viviendas de protección oficial (VPO), no VPL”

Para los socialistas, el PP está "justificando una nueva expansión urbanística" en la que los promotores privados podrán "poner excusas de viabilidad económica" para que haya un 25% "o más" de vivienda a precio de mercado, afirma Jordi Salewski. Con esa misma justificación, asegura que el 50% que se debería dedicar al alquiler también podría peligrar: "Es un cheque en blanco al urbanismo, a la destrucción de territorio", que supondrá un incremento "de 5.000 habitantes más, como mínimo" en el municipio.

Dificultad para ejecutar obras en plazo

Salewski recuerda que el actual plan urbanístico "recoge que el 30% de los inmuebles construidos deben ser viviendas de protección oficial (VPO), no VPL", que "ya hay suelos urbanos pendientes de construir", y que "no hay agua suficiente" para tanto habitante. Como Nauda, sospecha que se trata de un episodio de "especulación urbanística".

Además, el pleno aprobó, esta vez por unanimidad, la propuesta de acuerdo para ampliar los plazos de ejecución de los proyectos residenciales en Can Partit-sa Capelleta, ses Canyes, ses Figueretes, es Pratet/es Prat de Vila, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU.

El equipo de gobierno alega "dificultades para ejecutar obras dentro de los plazos inicialmente previstos" ante lo complicado que es "encontrar empresas que asuman nuevos proyectos" y debido a "más retrasos" originados "por las condiciones meteorológicas" y la dificultad para que lleguen suficientes suministros "desde la Península". Así, se amplía el plazo ejecución hasta el 30 de junio de 2028, y el de justificación hasta diciembre de 2028.