El PP aventura que el nuevo Mercat Nou de Ibiza abrirá sus puertas en enero de 2030

El pleno de Ibiza ha aprobado inicialmente este jueves el Estudio de viabilidad económica financiera, el Anteproyecto de obras y el Estudio de impacto ambiental de la concesión de obra del nuevo Mercat Nou y su aparcamiento subterráneo. Y aunque es como si se iniciara el origen del universo y quedara un mundo hasta que el proyecto esté finiquitado, el edil de Comercioy Mercados, Àlex Minchiotti, se ha aventurado a pronosticar que "las obras empezarán en el primer semestre del 2027 y acabarán en 2029" y que "en enero de 2030 empezará la explotación del mercado". Desde el PSOE se ha pedido al equipo de gobierno que "no cree falsas expectativas" a los ciudadanos, como ocurrió con el Mercat Vell, que según las primeras previsiones debía estar listo en enero de este año.

Para el socialista Jordi Salewski, ha sido "un día triste", entre otras razones porque considera que "el cambio de ubicación del mercado es un error". El alcalde, Rafael Triguero, quiere trasladar el actual Mercat Nou, que es una ruina, a la zona deportiva anexa al Parque de la Paz (las actuales pistas de tenis y básquet de Sa Bodega), que es donde inicialmente dijo que iría: "Pero vieron que cargarse el parque no era buena idea y que era mejor cargarse la zona deportiva".

"Capricho injustificado"

Ser trata, a juicio de Salewski, de “"un cambio muy radical por un capricho injustificado": porque tiene menos accesos rodados (dos) que actualmente (cuatro); porque la futura superficie es "más pequeña que la actual" y porque estará pegado a "un edificio donde viven familias". Y avisa: cuando se excave para construir las tres plantas subterráneas, a saber "qué restos se encontrarán allí".

El actual Mercat Nou es tan viejo que Minchiotti avisa de que “el reto es que el edificio dure dos años” más

Minchiotti defiende que "es más que un proyecto de mercado". El actual edificio, indica, es de 1978, de manera que "sus instalaciones están envejecidas. No se puede reformar ese edificio, que no cumple con las necesidades actuales". Es tan viejo que el edil avisa de que "el reto es que el edificio actual dure dos años", hasta que esté listo el nuevo, si todo va bien. La actual estructura está "agonizante".

El proyecto incluye una superficie comercial, zona de restauración con 10 locales frente al parque de la Paz y tres plantas soterradas de aparcamiento con más de 300 plazas. Estas zonas soterradas se dedicarán a la gestión de residuos y de carga y descarga de mercancías, lo cual evitará "ruidos y malos olores" en la calle. Una vez finalizado, "se liberará la ubicación actual del Mercat Nou, que podrá pasar a ser una nueva zona verde, que se unirá al actual parque de la Paz". También se peatonalizarán calles como Canarias y Catalunya, y tendrá 30 almacenes, algo de lo que carece el actual.

La 'escoleta' de Can Cantó, al Govern

Por otra parte, se dio el visto bueno a la aprobación definitiva del Plan de Emergencias del Municipio (PEMU), se aprobó inicialmente el Reglamento de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil (el actual data de 2002), y se aprobó la puesta a disposición para uso educativo de las instalaciones del inmueble de la escoleta de Can Cantó a favor de la conselleria de Educación del Govern, cuyas plazas pasarán de 54 a 122: "Como Ayuntamiento era inviable hacer esa ampliación", asegura el PP. Para la socialista Carmen Bonet, supone "la renuncia del Ayuntamiento a liderar esa parte de la educación infantil. Trasladan competencias por incapacidad, tiran por tierra el trabajo hecho durante años", acusa.

PP y PSOE han presentado dos mociones distintas con motivo del día Internacional del Orgullo LGTBIQA+. Se han tirado los trastos pero, al final, ambos han votado a favor de la del contrario.

"El alcalde más deshonesto" de la historia de Ibiza

Más palos se han dado durante la moción presentada por el PSOE en la que se pedía que el PP descartara en el pleno la construcción del macroaparcamiento en Sa Real. Al socialista Pep Tur no le bastaba que el alcalde se hubiera humillado ya en público al renegar de ese proyecto ante los vecinos en plena calle: "Ha de hacerlo aquí", en el pleno. Para Tur, Triguero es "probablemente el alcalde más deshonesto que ha tenido esta casa", un "mentiroso" que no dice la verdad "ni a los diarios ni en sus vídeos" para redes sociales. "El único mentiroso está en su bancada", ha respondido el alcalde, aunque sin aclarar a quién se refería, algo que, a su vez, ha servido al edil del PSOE Jordi Salewski para calificarle de "cobarde".

Aun así, el alcalde ha reiterado ante el pleno, y ante los vecinos que han subido a Can Botino, que "allí se hará una gran superficie verde, que es lo que han pedido [los residentes], ni aparcamiento ni futuros equipamientos". "No se ejecutará el proyecto de parking", ha insistido luego Blanca Hernández, edil de Modernización urbana.

Vox al PP: "Arrieros somos"

Todos han apoyado la moción en defensa de los chiringuitos tradicionales, "pero siempre dentro del marco legal" han puesto como coletilla desde el PSOE.

Y el edil de Vox Luis Fernando Astorri, ya harto de que el PP le rechace todas sus mociones (esta vez sobre los comercios y la Eivissa Medieval), ha lanzado una clara advertencia a los populares: "Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Ya saben cómo va todo", en referencia a que su voto está siendo vital para que el PP gobierne en varias comunidades autónomas españolas. Y queda un año para las locales.