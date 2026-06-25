Portinatx dice "no" a las motos náuticas: 1.348 firmas contra el circuito que se pretende implantar en Ibiza

Vecinos y visitantes del litoral de Sant Joan han trasladado al Govern balear su oposición al proyecto de implantación de un circuito de motos náuticas en Portinatx y es Canaret, una iniciativa que consideran preocupante por sus posibles repercusiones sobre el entorno natural, paisajístico y social de la zona.

La oposición ciudadana se ha formalizado este jueves con la presentación de alegaciones al expediente 053-2026 IT, relativo a la solicitud de autorización para instalar temporalmente un circuito de motos náuticas en el entorno de Portinatx y es Canaret. El escrito incorpora 1.348 firmas recogidas a través de la plataforma change.org por Elena Moral Tapia, que comparece como representante de la iniciativa.

Plano en el que se localiza el circuito en la costa de Portinatx, en es Canaret. / Diario de Ibiza

Las firmas, según el documento presentado, proceden de ciudadanos, vecinos, residentes, visitantes habituales y usuarios del litoral del municipio que manifiestan expresamente su rechazo al proyecto. Moral Tapia ha solicitado que se incorporen al expediente para su tramitación ante la dirección general de Costas y Litoral del Govern balear.

Posibles efectos sobre el medio ambiente

En las alegaciones, se expone que la zona afectada presenta "un elevado valor ambiental, paisajístico y turístico", además de estar vinculada a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y a áreas de especial sensibilidad ecológica.

La documentación registrada considera que el expediente no acredita "de forma concluyente la inexistencia de afecciones apreciables" sobre los valores ambientales que justifican la protección de estos espacios. Asimismo, señala que no incorpora estudios específicos de ruido, de afección acumulativa derivada del tráfico de motos náuticas ni análisis detallados sobre las posibles repercusiones sobre la avifauna marina y el uso público del litoral.

Imagen con la zona donde se quiere crear el circuito de motos acuáticas, frente a es Canaret. / J.A.C.

El documento subraya que existe una "amplia oposición social" al proyecto, acreditada mediante las firmas aportadas y también mediante distintas manifestaciones públicas realizadas por vecinos, usuarios del litoral y entidades locales. Según las alegaciones, la elevada participación ciudadana evidencia la preocupación social existente por los potenciales impactos ambientales, paisajísticos y sobre la convivencia vecinal derivados de la actividad cuya autorización se pretende impugnar.

En la solicitud, la firmante, Elena Moral Tapia, reclama que "a la vista de los posibles efectos sobre el medio ambiente, el paisaje, la tranquilidad de la zona, la biodiversidad y los espacios protegidos próximos", se deniegue la autorización solicitada. De forma subsidiaria, en caso de no acordarse la denegación inmediata, solicita que se requieran estudios complementarios y una evaluación exhaustiva de las repercusiones ambientales y socioeconómicas de la actividad antes de adoptar cualquier resolución favorable.

El proyecto

La empresa Cruceros Playa d'en Bossa S.L., propietaria de la naviera Aquabus Ferry Boats, ha solicitado autorización para crear un circuito de motos acuáticas frente a es Canaret y organizar excursiones con estas embarcaciones ligeras en la zona de Portinatx. Esta zona litoral del norte de Ibiza está protegida como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

El anteproyecto que acompaña esta solicitud se encuentra en exposición pública en la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear, que es el organismo encargado de su tramitación a través de la Demarcación de Costas. Tal y como figura en el documento, se plantea crear un circuito de 62.500 metros cuadrados, delimitado por cuatro boyas y situado a 500 metros de distancia al norte de es Cap Blanc, que cierra la bahía de es Canaret por poniente.