La Policía Local de Ibiza da marcha atrás y anula una multa sin pruebas contra un comerciante de la Marina

El Ayuntamiento de Ibiza ha tenido que dar la razón a un comerciante de la Marina y suspender el expediente sancionador abierto contra él, al que un policía local acusó de alterar la señalización de la zona azul. El afectado se libra así de una posible sanción de 3.000 euros, aunque lamenta el "acoso" y "hostigamiento" que siente haber recibido por parte de este agente, que no ha aportado las pruebas que acrediten la supuesta infracción.

Los hechos se remontan al 17 de junio del año pasado, cuando el Ayuntamiento de Ibiza eliminó unas plazas de aparcamiento reservadas a motocicletas para reconvertirlas en zona azul para coches, ubicadas en las calles Rimbau y Santa Cruz. El Consistorio indicó que esa reorganización del aparcamiento se debía a una petición vecinal, aunque la medida generó disparidad de opiniones en el barrio.

Esos tramos de la flamante zona azul fueron repintados en negro y, en su lugar, se volvieron a marcar con una brocha las líneas blancas diagonales que enmarcaban el espacio para estacionar las motos. Casi un mes después, la Policía Local anunciaba en sus redes sociales que había identificado al responsable de estos hechos, "gracias a indicios y manifestaciones de los vecinos". Además, recordaba que modificar la señalización vial sin autorización supone "una infracción grave que pone en riesgo la seguridad de peatones y conductores".

Resolución

La persona que fue denunciada, un veterano comerciante del casco antiguo de la ciudad, insistió en todo momento en que desconocía los hechos que le imputaban y denunció un exceso de presión por parte de un agente de paisano sobre su persona. "Me dijo que me tenían grabado pintando el suelo con las cámaras de vigilancia, cuando aquí no hay ninguna y yo no he hecho nada", subraya en declaraciones a este diario.

Tras interponer un recurso de reposición, este comerciante ha acabado librándose de la sanción. Tal y como consta en la resolución, el Ayuntamiento de Ibiza confirma que "no se identifica a ninguno de los testigos que se mencionan en dichos informes [del policía local] con motivo de unas supuestas amenazas de las que no existe constancia alguna ni se identifica, asimismo, al controlador/a de la zona azul que supuestamente fue testigo de los hechos". Es decir, se abrió un expediente sancionador contra un particular sin aportar prueba alguna.

"Considerando que no queda fehacientemente acreditada la responsabilidad del interesado en los hechos denunciados, procede el archivo de las actuaciones practicadas y la anulación de la sanción propuesta", concluye la resolución del Ayuntamiento.