Playas de Ibiza: La microalga vuelve a teñir Cala Tarida a pesar del sistema de recirculación del agua

Los vecinos y comerciantes de Cala Tarida vuelven a comprobar con resignación cómo aparece la mancha de microalga prácticamente todas las tardes, tal y como ya estuvieron denunciando el año pasado. Mientras los negocios afectados lamentan que el sistema de turbinas que debe evitar este fenómeno es insuficiente, el Ayuntamiento de Sant Josep asegura que las deficiencias se deben a los bañistas que manipulan las bocas que proyectan el agua para reducir la temperatura y evitar la proliferación de los microorganismos.

A lo largo de esta semana, vecinos de Cala Tarida han enviado imágenes y vídeos a Diario de Ibiza en los que se constata que el espejo de aguas vuelve a teñirse de verde a partir de las cinco de la tarde. Con las altas temperaturas, el problema se está repitiendo a diario y se produce en la zona central, que queda cerrada por dos pequeñas islas, frente a la torre de socorrismo, y en ambos extremos de la playa.

Es decir, en las áreas donde el agua queda menos renovada por el movimiento de las bombas de recirculación. Esta microalga, que se reproduce debido al calor cuando el mar está en calma, no es contaminante ni afecta a los bañistas, pero genera una imagen que ahuyenta a cualquiera a la hora de zambullirse, tal y como critican los negocios de la zona.

Detalle de la mancha verde en la zona central de Cala Tarida. / DI

Después de las repetidas críticas por los resultados deficientes de este sistema la temporada pasada, el Ayuntamiento de Sant Josep informó antes de este verano de que se habían renovado las bombas para acabar con su mal funcionamiento. Aunque desde la Asociación de Vecinos de Cala Tarida valoran que el problema se ha reducido respecto a 2025, cuando la mancha llegaba a ocupar casi toda la orilla, lamentan que sigue reproduciéndose en algunas zonas.

El Ayuntamiento de Sant Josep detalla que este año Cala Tarida cuenta con cuatro bombas de recirculación de agua, más que las otras dos playas del municipio donde se aplica esta medida, Port des Torrent y Cala Vedella. "Esta semana, coincidiendo con la ola de calor, puede que en algunas zonas de la playa, donde las bombas funcionan con menos eficiencia, presenten la decoloración de las microalgas", apunta la portavoz municipal.

El Consistorio insiste en que la empresa encargada de revisar esta instalación "revisa periódicamente" su correcto funcionamiento. "Sin embargo, también nos hemos percatado de que estas bocas están muy cerca de la orilla y algunos usuarios las manipulan, reduciendo de forma notable la eficiencia" del sistema. "Este hecho, junto con todo lo anteriormente mencionado, puede provocar que, en determinados momentos, la playa presente este fenómeno", añade la portavoz del equipo de gobierno municipal.

Cala Llonga

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha comenzado la instalación de las turbinas de agua que evitan la proliferación de la microalga en Cala Llonga e indica que estarán en funcionamiento esta misma semana. Al igual que el resto de playas de Ibiza afectadas por esta mancha, el sistema debía haber entrado en funcionamiento el pasado 1 de junio. No obstante, en la última revisión anual de los equipos, se detectó una avería que, debido a los trabajos de reparación, ha retrasado todo el proceso.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan adjudicó el pasado mes de mayo un nuevo contrato para la gestión de este sistema en Portinatx durante los dos próximos años. En este caso, la empresa adjudicataria ya trabaja desde el pasado 1 de junio para mantener la nitidez de las aguas.