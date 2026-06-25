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Nuevas ayudas directas para el comedor escolar en Ibiza y Formentera: familias monoparentales y alumnos con discapacidad del 75%

Educación convoca ayudas por valor de 10 millones de euros para alumnos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de las islas

Comedor escolar.

Comedor escolar. / CAIB

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Redacción Digital

Ibiza

La conselleria de Educación y Universidades convocará ayudas individualizadas de comedor escolar por valor de 10 millones de euros para alumnos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Balears.

El plazo para solicitar estas ayudas se abrirá este jueves, 26 de junio, y permanecerá activo hasta el 10 de julio. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática o presencialmente en el propio centro educativo.

Como novedad este año, serán beneficiarias directas de estas ayudas las familias monoparentales y las familias de alumnos con una discapacidad igual o superior al 75%.

Podrán acceder a la convocatoria los alumnos matriculados en centros públicos y concertados de educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional básica y programas de transición a la vida adulta.

Estas ayudas tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste del servicio de comedor escolar de los alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears.

Compensar desigualdades sociales y económicas

La conselleria señala que la convocatoria busca contribuir a compensar desigualdades sociales y económicas, además de favorecer la igualdad de oportunidades entre el alumnado.

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El Govern subraya que mantiene su compromiso con las familias para garantizar que todos los alumnos puedan acceder al servicio de comedor escolar con independencia de sus circunstancias.

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