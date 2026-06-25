Nueva protesta de la plantilla de Cruz Roja en Ibiza

Una veintena de trabajadores de Cruz Roja en Ibiza y Formentera, entre personal de transporte adaptado, profesionales técnicos, trabajadores sociales y socorristas, se han vuelto a manifestar este jueves frente a la sede de esta ONG en Vila, en la avenida de España, justo al lado del Consell. Desde el sindicato USO explican que esta protesta tiene como objetivo exigir la negociación de un convenio autonómico propio y unas condiciones laborales acordes al coste de vida en las islas. Si no se llega a un acuerdo, los trabajadores de Cruz Roja volverán a manifestarse el próximo martes 30 de junio.

Los trabajadores han portado pancartas con lemas como 'Sin plus de insularidad esto parece caridad', 'Trabajo por vocación, no por explotación' o 'La negociación no se rompe, se respeta'.