Nueva convocatoria de ayudas al alquiler en Ibiza con una dotación de 240.000 euros

El Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda habitual, dotada con 240.000 euros, con el objetivo de apoyar a las personas residentes en el municipio y facilitar el pago de la renta. La línea de subvenciones está dirigida a personas mayores de edad empadronadas en Sant Josep con una antigüedad mínima de seis meses, titulares de un contrato de alquiler de vivienda habitual y que cumplan el resto de requisitos establecidos en las bases.

La ayuda máxima será de 2.500 euros por persona y vivienda. En caso de que las solicitudes superen el presupuesto disponible, las cantidades concedidas se reducirán proporcionalmente.

Para poder optar a estas ayudas, el alquiler mensual no podrá superar los 1.800 euros. Además, los ingresos de la unidad familiar deberán ajustarse a los límites establecidos en función del Iprem y de las situaciones familiares previstas en las bases de la convocatoria.

Subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas

También será necesario estar al corriente del pago del alquiler y cumplir el resto de condiciones exigidas por el Ayuntamiento. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas, siempre que la suma total no supere el coste del alquiler.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOIB y finalizará el 16 de julio de 2026. Las bases completas de la convocatoria y la documentación necesaria pueden consultarse en la página web municipal del Ayuntamiento de Sant Josep.