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Una noche de fuego, vecinos reunidos y una traca final

Una noche de fuego, vecinos reunidos y una traca final | FERNANDO DE LAMA

Una noche de fuego, vecinos reunidos y una traca final | FERNANDO DE LAMA

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Una hoguera de gran altura iluminó la Nit de Sant Joan en Can Bonet. Muchos de los vecinos se reunieron alrededor del fuego para disfrutar del ambiente festivo que rodeaba la hoguera. La noche terminó con una gran y larga traca en la calle Pomeres.

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