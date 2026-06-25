"Solo decís mentiras": Neus Mateu, primera teniente de alcalde de Sant Antoni a la oposición sobre la macrofiesta ilegal

“Solo decís mentiras”. Estas son las contundentes palabras que la primera teniente de alcalde y concejala de Obras Públicas, Infraestructuras y Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu Roselló, dirigió a la oposición por sus críticas acerca de la gestión del Ayuntamiento en el desmantelamiento de la macrofiesta ilegal celebrada en una finca del Camí Vell de Sant Mateu, entre Buscastell y Sant Mateu, el pasado 10 de junio.

La oposición denuncia, durante la sesión plenaria de Sant Antoni celebrada este jueves, 25 de junio, que el Consistorio actuó tarde a la hora de gestionar la macrofiesta ilegal, con djs de primer nivel, en la que agentes de la Policía Local desalojaron a más de un millar de personas que se encontraban en el interior de una finca. Cabe recordar que la fiesta contaba con hasta ocho espacios diferenciados, entre ellos un puesto de comida, un tiovivo portátil, una zona de restauración, numerosas barras de servicio y hasta un área sanitaria.

"La fiesta se desmanteló 12 horas tarde"

La edil del PSOE María Neus Marí Costa recuerda que “el equipo de gobierno debe cumplir con las ordenanzas municipales” y critica que el Ayuntamiento llegara "12 horas tarde a desmantelar la macrofiesta ilegal. Además, dice a la prensa que la fiesta acabó sobre las 12 horas, cuando a las 15 horas se seguía escuchando música”.

La concejala agrega: “Estamos todavía esperando que nos den el registro de llamadas, que no lo tenemos, y que sean más transparentes, ya que presumen tanto de serlo. No es tan difícil que lo hagáis, con los mecanismos y herramientas que tenéis a vuestro alcance”.

Mateu se defiende de las acusaciones y saca pecho por el trabajo realizado tanto por los agentes de la Policía Local como por el Ayuntamiento. “Es la primera fiesta de esta índole que tenemos en lo que va de verano y es también la primera ante la que reaccionamos de manera inmediata. Quizá vosotros —en referencia a la oposición— tengáis una bola de cristal y ya sabíais lo que iba a ocurrir. El día antes de la celebración éramos conocedores del punto de encuentro, pero no salía la ubicación. Cuando una patrulla consiguió la ubicación, reaccionó velozmente y se desmanteló inmediatamente”, señala, a la vez que lanza un dardo a la oposición: “Si tanta información sabíais, ¿por qué no llamasteis a la Policía Local? No figuran vuestros nombres”. Una respuesta en la que la concejala no ofrece detalles sobre las llamadas de los vecinos a la Policía Local que, según denunciaron ellos mismos, habían estado haciendo desde la noche anterior a que ésta se desmantelara.

Tras un cruce de acusaciones, el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, se muestra descontento con la actitud del equipo de gobierno. “Me parece una vergüenza”, indica el concejal, visiblemente molesto con la intención del alcalde, Marcos Serra, de pasar al siguiente punto del orden del día. Por esta misma circunstancia, el concejal del PSOE Xavier Rey afirma: “Esto es una falta de libertad de expresión”.

Durante el debate, Mateu recuerda que el “Ayuntamiento está incoando un expediente sancionador con la multa económica máxima [300.000 euros] a los organizadores de la macrofiesta ilegal”. “Esto es lo que ahora toca”, reconoce la primera teniente de alcalde.

Al margen de la sanción económica, la concejala de Urbanismo y Actividades de Sant Antoni, Eva María Prats Costa, indica que “también se ha precintado la propiedad de la macrofiesta ilegal”.

El caso queda ahora pendiente de la tramitación del expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento, mientras la gestión del desalojo continúa generando un intenso cruce de reproches entre el equipo de gobierno y la oposición.