Multazo de 20.000 euros a la UTE del alumbrado municipal de Sant Antoni por incumplir la contrata

Una sanción económica de unos 20.000 euros. Esta es la cuantía de la multa impuesta a la la Unión Temporal de Empresas (UTE) Servicios Energéticos Sant Antoni de Portmany (SSEE) adjudicaria del contrato mixto de suministro y mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Sant Antoni por la gestión defectuosa de esta.

Todo ello, tras la aprobación de la imposición de esta sanción en el pleno celebrado en el Consistorio este jueves, 25 de junio. La propuesta ha prosperado por mayoría simple gracias a los votos del equipo de gobierno y a las abstenciones del resto de fuerzas políticas: PSOE, Unidas Podemos y Vox.

Durante la exposición de este punto del orden del día, la primera teniente de alcalde, Neus Mateu Roselló, recuerda que se trata de una nueva imposición. “Les iniciamos un expediente sancionador cuya sanción máxima era del 10%, pero quedaron algunas penalizaciones que no se pudieron incluir en aquel entonces. Ahora llevamos a pleno la nueva imposición, ya que se les sancionó con 40.000 euros y ha habido unas alegaciones que se han estimado parcialmente. Por eso, ahora llevamos a pleno la imposición del 2% de la contrata”, explica.

Dos incumplimientos en el servicio del alumbrado

Mateu detalla los dos conceptos que se incluyen en esta penalización. “El primero hace referencia al incumplimiento relativo a la revisión y adecuación de los soportes de luz deteriorados o defectuosos, como es el caso de los postes de luz y los báculos luminosos. Aquí, la sanción es de unos 10.000 euros. El segundo está relacionado con el incumplimiento de la periodicidad de la inspección y limpieza de los distintos puntos de luz”, señala.

Con esta nueva sanción, Sant Antoni da continuidad al expediente abierto a la UTE adjudicataria del contrato de alumbrado público exterior por las deficiencias detectadas en la prestación del servicio. La penalización vuelve a poner el foco en el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la contrata y en el seguimiento municipal de un servicio básico para el municipio.