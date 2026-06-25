Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El arte contemporáneo y el teatro infantil marcan una agenda de fin de semana especialmente intensa en Ibiza y Formentera. La feria CAN Art Ibiza celebra su quinto aniversario en el Recinto Ferial, dentro de Ibiza Art Week, con propuestas repartidas también por distintos espacios de la isla a través de su programa OFF. Al mismo tiempo, Sant Josep acoge una nueva edición de El Festín, el festival de teatro infantil que llenará el Auditori Caló de s’Oli de montajes para todos los públicos entre el viernes y el domingo.

La novedad la aporta la feria Es Nostres Arrels, una muestra de tradiciones ibicencas, todo el fin de semana en el centro de Sa Peixateria de Vila.

La agenda llega además con fiestas en varios puntos de las Pitiusas. Sant Joan continúa con su programa festivo, Ca n’Escandell celebra las fiestas de San Pablo y El Pilar de la Mola mantiene también sus celebraciones en Formentera. Entre las citas más destacadas figura el concierto de Projecte Mut, que actuará el sábado por la noche en Ca n’Escandell, dentro de las fiestas del barrio.

La música vuelve a ocupar un lugar central, con una programación muy variada que va del reggae roots de Queen Omega & The Royal Souls en Las Dalias al concierto del cantautor granadino El Jose en Es Birra. También sobresalen las actuaciones de Animals Marins y Gran Amant en JazzTaBé, la Big Band Ciutat d'Eivissa el sábado al aire libre en Vila, The Faith Kiddo dentro del ciclo Rock and Ryans, además de propuestas de blues, flamenco, jazz, soul, funk, world music y música en vivo en distintos escenarios de Ibiza y Formentera.

El fin de semana incluye también el recital poético y musical en homenaje a Antoni Marí Muñoz en Can Ventosa, la conferencia sobre el eclipse total de sol que podrá verse desde Eivissa en 2026, el seminario Cicerone del MACE y el XXIV Festival Folklòric Santa Gertrudis. A todo ello se suman cine, microteatro, talleres, actividades infantiles, una limpieza de playa y las exposiciones del programa OFF de CAN Art, en una agenda que confirma el arranque pleno del verano cultural en las Pitiusas.

Queen Omega actúa este jueves en Las Dalias / THISLION CAHTAME

JUEVES 25 DE JUNIO

Música

Queen Omega & The Royal Souls. Reggae roots. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 25 euros.

El Jose: ‘Los pies en el mar’. Concierto de la gira del cantautor granadino. Apertura de puertas a las 21.30 horas. Concierto a las 22 horas. Sala Es Birra, Es Canar. Entradas: eljose.es.

Chris Langley, David Vincent y Pep Marí (Los III Amigos): rock. 19 horas, Can Jordi Blues Station.

Los del Varadero: rumba y pop. 20 horas, bar Tribu, Cala de Bou.

Ras Smaila: blues, funky y reggae. 20 horas, Cas Costas.

Omar Guzmán y Belén Juan: blues y jazz. 20 horas, Why Not, Cala de Bou.

Querencia: flamenco. 20.30 horas, Vista al Puerto, Cala de Bou.

‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Literatura

‘Recital poètic i musical homenatge a Toni Marí Muñoz’: Con Joan Murenu, Carme Balanzat, Francesc Parcerisas, Bartomeu Ribes y Neus Riera. 20.15 horas. Sala Jordi Joan Riquer de la Biblioteca Municipal d’Eivissa, Can Ventosa.

Cine

‘La tarta del presidente’. De Hasan Hadi (Iraq, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Conferencia

‘Eclipse total de sol: Eivissa 12/08/2026’: Conferencia organizada en colaboración con la Agrupació Astronòmica d’Eivissa. 19.30 horas. Casino des Moll, calle Barcelona, 1, Eivissa. Entrada libre gratuita hasta completar aforo.

El festival de teatro infantil El Festín arranca este fin de semana / J.A.Riera

VIERNES 26 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

19 horas: Fiesta de la espuma y espectáculo de burbujas. Patio de la Escuela.

Fiesta de la espuma y espectáculo de burbujas. Patio de la Escuela. 21 horas: Cine infantil al aire libre. Plaza de España.

Fiestas de San Pablo en Ca n’Escandell

19 horas: ‘Conexión Salsera’, taller de inicio y medio. Rueda casino y animación con Silvina Guerrero.

El Festín. Festival de teatro infantil

Auditori Caló de s’Oli

18 horas: ‘Te pillé Caperucita’, Grup Bambalina Musicaldansa.

‘Te pillé Caperucita’, Grup Bambalina Musicaldansa. 19 horas: ‘Dins dels boscos’, Grup Escena de Musicaldansa.

‘Dins dels boscos’, Grup Escena de Musicaldansa. 20 horas: ‘Back 2 Classics’, CIA Planeta Trampolín.

Música

Animals Marins y Gran Amant. Pop colorista y hits indie, con Dj Tete. 22 horas. Sala JazzTaBé.

‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Infantil

‘Cuentacuentos coeducativos’ de Vila. Hoy ‘Por cuatro esasquinitas de nada’, de Jérome Ruillier. Para niños de 2 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila. Inscripciones en Igualtat@eivissa.es o en el 971397626.

Cine

‘La llegada’: De Denis Villeneuve. Estados Unidos, 2016, 116 minutos. V.O.S.E. en inglés. 20 horas. Ciclo ‘Divendres de Cine’. Can Jeroni Centre de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Projecte Mut tocan en las fiestas de Ca n'Escandell / Toni Escobar

SÁBADO 27 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Presentación del libro ‘Amílcar, el gran navegante fenicio’, de Joan Bonet Cardona, a cargo del Grup Cultural de Sant Joan de Labritja. Porches de la Iglesia.

Presentación del libro ‘Amílcar, el gran navegante fenicio’, de Joan Bonet Cardona, a cargo del Grup Cultural de Sant Joan de Labritja. Porches de la Iglesia. 20.30 horas: Caminata de luna llena. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Punto de encuentro: plaza de la Iglesia.

Fiestas de San Pablo en Ca n’Escandell

19.30 horas: DJ Petter Marttos, desde Barcelona.

DJ Petter Marttos, desde Barcelona. 22.30 horas: Concierto de Projecte Mut.

Fiestas de Sant Joan en El Pilar de la Mola

21 horas: Cantada payesa en la Casa del Poble, con convite de buñuelos caseros y vino dulce.

El Festín. Festival de teatro infantil

Auditori Caló de s’Oli

17 horas: ‘Somnis de Gulliver’, Taller de Teatre Sencelles.

‘Somnis de Gulliver’, Taller de Teatre Sencelles. 18 horas: ‘Somnis d’una nit d’estiu’, Taller de Teatre Sa Pobla.

‘Somnis d’una nit d’estiu’, Taller de Teatre Sa Pobla. 19 horas: ‘El Quijote’, Taller de Teatre Santa Margalida.

‘El Quijote’, Taller de Teatre Santa Margalida. 20 horas: ‘Joc de cadires’, CIA Cal Teatre.

Tradiciones

Feria ‘Ses Nostres Arrels’

Durante todo el día: Muestra de artesanos. Todas las actividades en Sa Peixateria de la Marina de Vila.

Muestra de artesanos. Todas las actividades en Sa Peixateria de la Marina de Vila. 11 a 14 horas: Juegos tradicionales con la Companyia Jugueroix y el espectáculo ‘Festa Fusta’.

Juegos tradicionales con la Companyia Jugueroix y el espectáculo ‘Festa Fusta’. 11.30 horas: Ball pagès y brular de corns, a cargo de la Colla de sa Bodega.

Ball pagès y brular de corns, a cargo de la Colla de sa Bodega. 12 a 14 horas: Tir amb bassetja, entrenamientos y exhibición, a cargo del club JASA.

Tir amb bassetja, entrenamientos y exhibición, a cargo del club JASA. 13 horas: Concierto infantil, a cargo del grupo Batafaluga.

Concierto infantil, a cargo del grupo Batafaluga. 17 a 19 horas: Taller de hierbas y café caleta, con dos grupos de 25 personas e inscripción previa, a cargo de Joan Huxa. Taller de fanalets, a cargo de S’Espurna.

Taller de hierbas y café caleta, con dos grupos de 25 personas e inscripción previa, a cargo de Joan Huxa. Taller de fanalets, a cargo de S’Espurna. 18 horas: Tirada de bolos, a cargo del club JASA.

Tirada de bolos, a cargo del club JASA. 19 horas: Charla sobre costumbres antiguas, a cargo de Vicent Palermet y Pep Xomeu.

Charla sobre costumbres antiguas, a cargo de Vicent Palermet y Pep Xomeu. 20 horas: Cantada pagesa.

Cantada pagesa. 21.30 horas: Actuación del grupo Aires Formenterencs.

Folclore

‘XXIV Festival Folklòric Santa Gertrudis’: Actuaciones de la Agrupación Folclórica Guanapay, de Teguise, Lanzarote; Akademi Sanat Dernegi-Asder, de la República Turca del Norte de Chipre; y Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Santa Gertrudis.

Música

Big Band Ciutat d'Eivissa. Latin jazz. 22 horas en el paseo de Vara de Rey de Ibiza.

The Faith Kiddo. Sonido alternativo desde Italia. Ciclo ‘Rock and Ryans’. 21 horas. Ryans Lola’s. Entrada gratuita.

Maya Alexander Trío: soul, folk y pop. 11.30 horas, mercadillo de Sant Josep.

Bluesmàfia Elèctric y Papitu d’en Xic: blues y rock. 13 horas, Can Jordi Blues Station.

Lydia Pradas Trío: flamenco. 20 horas, restaurante Cas Mestre.

Antonio Muñoz Trío: flamenco. 20.30 horas, Racó Verd, Sant Josep.

Mimi Barber y The Groove Machine: soul y funk. 21 horas, Sunset, Platges de Comte.

‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Arte

Seminario ‘Cicerone’ del MACE. 10.30 horas: Charla con Malvina Kang Hughes y Jessica Courtney, directora de In-Between Ibiza Art Gallery, en conversación con Sergio Sancho, fundador y director de CAN Art Fair Ibiza, Salón de Actos del MACE. 12 horas: Visita comentada a la exposición ‘Cel d’Or’, de Stefan Brüggemann, con Elena Ruiz, directora del MACE y comisaria de la muestra, Sala d’Armes del MACE.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’ de Formentera: 20 a 21 horas: Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de Paz Aguado. Mercado Artístico de Sant Ferran.

Taller

‘Painting & Wine’: Taller de pintura artística con Tristán Belenguer. Incluye materiales, una bebida y el cuadro realizado. De 19.30 a 21.30 horas. Ocean Drive Talamanca. 29 euros.

Medio ambiente

‘Limpieza de playa con O Beach Ibiza’: Jornada de limpieza de playa con desayuno y entrada a O Beach de regalo. 9.30 horas. Punto de encuentro: entrada principal de O Beach Ibiza. Bam-Bu-Ku Ibiza, carrer des Molí, 10, Sant Antoni de Portmany. Gratis.

Cartel del XXIV Festival folklòric Santa Gertrudis. / A.S.E.

DOMINGO 28 DE JUNIO

Fiestas de San Pablo en Ca n’Escandell

20 horas: Misa solemne presidida por monseñor Vicente Ribas, obispo de Ibiza, seguida de procesión con la Agrupación Musical de la Cofradía del Cristo Yacente.

Misa solemne presidida por monseñor Vicente Ribas, obispo de Ibiza, seguida de procesión con la Agrupación Musical de la Cofradía del Cristo Yacente. 21 horas: ‘Noche de encuentro y ritmo’, homenaje a los mayores del barrio. Cena en el centro social de Ca N’Escandell. Imprescindible confirmar asistencia antes del 20 de junio.

‘Noche de encuentro y ritmo’, homenaje a los mayores del barrio. Cena en el centro social de Ca N’Escandell. Imprescindible confirmar asistencia antes del 20 de junio. 22.30 horas: Teatro musical ‘Al ritmo de la noche’, a cargo del grupo de teatro de la AAVV San Pablo.

El Festín. Festival de teatro infantil

Auditori Caló de s’Oli

18 horas: ‘Somni d’una nit d’estiu’, Grup La Cuarta Pared Musicaldansa.

‘Somni d’una nit d’estiu’, Grup La Cuarta Pared Musicaldansa. 19 horas: ‘L’illa del tresor’, Taller de Teatre Sa Pobla.

‘L’illa del tresor’, Taller de Teatre Sa Pobla. 20 horas: ‘Es mercat nou de sa plaça’, Grup de Teatre des Cubells Júnior.

‘Es mercat nou de sa plaça’, Grup de Teatre des Cubells Júnior. 21.30 horas: ‘Rube’, CIA Alodeyá.

Tradiciones

Feria ‘Ses Nostres Arrels'

Durante todo el día: Muestra de artesanos. Todas las actividades en Sa Peixateria de Vila.

Muestra de artesanos. Todas las actividades en Sa Peixateria de Vila. 11 horas: Desfile de carros.

Desfile de carros. 11.30 horas: Ball pagès y brular de corns, a cargo de la Colla de Vila.

Ball pagès y brular de corns, a cargo de la Colla de Vila. 12 horas: Cuentacuentos, a cargo de David y Monma.

Cuentacuentos, a cargo de David y Monma. 12.30 a 14 horas: Tir amb bassetja, competición de niños y niñas, a cargo del club JASA.

Tir amb bassetja, competición de niños y niñas, a cargo del club JASA. 13 horas: Muestra y explicación del ca eivissenc, a cargo de la Associació de Criadors des Ca Eivissenc.

Muestra y explicación del ca eivissenc, a cargo de la Associació de Criadors des Ca Eivissenc. 14 a 18 horas: Juegos tradicionales con la Companyia Jugueroix y el espectáculo ‘Festa Fusta’.

Juegos tradicionales con la Companyia Jugueroix y el espectáculo ‘Festa Fusta’. 16.30 a 18.30 horas: Taller de hierbas y café caleta, con dos grupos de 25 personas e inscripción previa, a cargo de Joan Huxa, Sa Peixateria. Taller de fanalets, a cargo de S’Espurna.

Taller de hierbas y café caleta, con dos grupos de 25 personas e inscripción previa, a cargo de Joan Huxa, Sa Peixateria. Taller de fanalets, a cargo de S’Espurna. 18.30 horas: Tir amb bassetja, competición de adultos, a cargo del club JASA.

Tir amb bassetja, competición de adultos, a cargo del club JASA. 19.30 horas: Actuación del grupo Imaràntia.

Teatro

‘Píndoles Teatrals’: Microteatro con taquilla inversa. Reservas por aforo en el 665 187 100. 19.30 horas. Sala de Ensayo, calle Pere Francés 19, bajo, Ibiza.

Música

Querencia: flamenco. 20 horas, bar Tribu, Cala de Bou.

Tabanco: flamenco. 21 horas, Can Bernat Vinya, Sant Josep.

Jahbless: reggae. 22 horas, Sofía Gastrobar, Cala de Bou.

Feria Can Art Ibiza en el Recinto Ferial / Vicent Marí

ARTE

CAN Art Ibiza 2026

‘CAN Art Fair Ibiza’. Feria de arte contemporáneo de Baleares, en su quinto aniversario y dentro de Ibiza Art Week. Preview el jueves 25 de junio, de 17 a 22 horas, con entrada solo por invitación y confirmación previa. Abierta al público el viernes 26 y sábado 27 de junio, de 17 a 21 horas, y el domingo 28 de junio, de 12 a 18 horas. Hasta el 28 de junio. FECOEV, carretera de Eivissa a Sant Antoni, km 1.

Programa OFF

Marina Marón. ‘Lugar de lugares’. Pintura al óleo y esculturas de cerámica realizadas bajo la influencia de los paisajes, arquitecturas y colores de Ibiza. Sa Punta des Molí. Hasta el 28 de junio.

Catalina Julve y Federica Furbelli. ‘Pertenencia’. Exposición sobre la noción de ‘no lugar’ y la búsqueda del origen, con obras que transforman la sala del faro en un territorio de tránsito. Faro de Ses Coves Blanques. Hasta el 28 de junio.

Antonio Villanueva. ‘Ibiza & Love Letters’. Exposición marcada por la experimentación y el arraigo del artista en Ibiza desde los años 70. Es Polvorí. Hasta el 28 de junio.

Ana Grajales. ‘Existir es transitar’. Cartografía textil sobre la construcción de la identidad y la existencia a partir de fibras de su Uruguay natal y su Mallorca adoptiva. Five Flowers Formentera Meliá Collection. Hasta el 28 de junio.

Mercedes Balle. ‘Muros de hormigón’. Instalación site-specific que reflexiona sobre la arquitectura, el urbanismo, la crisis habitacional, el turismo y la transformación del paisaje. Centro Cultural de Jesús. Hasta el 28 de junio.

EXPOSICIONES

Miriam Dema. ‘Seu’. Pintura. Can Garita organiza la muestra con el apoyo de Ibiza Interiors. Ibiza Interiors, Lugar Venda de Safragell, 154, Sant Llorenç. Abierta de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, y sábados de 16 a 20 horas y con cita. Hasta el 19 de julio.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Inauguración el jueves 25 de junio a las 19 horas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

Francesco Tosini. ‘To See a World in a Grain of Sand and a Heaven in a Wild Flower’. Instalación compuesta por una veintena de flores digitales distribuidas por el paisaje de SAFA, con pantallas montadas sobre tallos de latón. Presentación el domingo 28 de junio de 19 a 21 horas. SAFA, Santa Agnès de Corona. Hasta el 28 de junio.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

‘Be Different, sé diferente’. Exposición colectiva de Martina Lossie, Celine O’Neil y Susanne Hilliger von Thile, con pintura y nuevos medios. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Hasta el 26 de junio.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

Júlia Ribas. ‘Tornar’. Exposición de pintura. Inauguración: viernes 19 de junio, 19 horas. Centre de Cultura de Can Jeroni. Horario: de miércoles a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a sábado, de 18 a 21 horas. Hasta el 5 de julio.

Julie Aubrun. ‘Flores y salvajes’. Acuarela. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’ de Formentera, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Hasta el 27 de junio de 2026.

Hélène Henry. ‘Entre redes y olas’. Fotografía. Un proyecto realizado por Pamela Spitz y Eliudes Neto. Contenedor marítimo en el patio de sa Senieta, Sant Francesc. Hasta el 28 de junio.

Josep Rosales. ‘Convençut que són al terrat esperant que arribi jo’. Pintura. Sa Nostra Sala, calle Aragón 17, Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 27 de junio.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Mar de sensacions’. Exposición de Angie Debelius y NatiSoul. Sala d'Exposicions Sant Jaume 72, Santa Eulària. Horario: de martes a sábado, de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 23 de junio. Entrada libre.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

‘3 mirades urbanes’. Exposición fotográfica de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de julio.

Vicent M.T. (Serra). ‘Entre artesans i ballades’. Fotografía. Casa Parroquial Sant Joan de Labritja. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de julio.

Patricia Zubiri. ‘La alegría de las flores’. Pintura. Can Jordi Blues Station, carretera de Sant Josep, kilómetro 7,7. Hasta el 20 de julio.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

Amparo López. ‘Homage to the 70s Ibiza Painters’. Pintura naïf inspirada en los pintores naïf de los años 70, como Ingeborg Gauger Margot Tate o Sylvia Huber Gaensslen. Aubergine by Atzaró. Hasta el martes 30 de junio de 2026.

Azucena González. 'On the Road to Paradiso (Travel Postcards)', pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Formentera: