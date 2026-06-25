Llama la atención: la dura advertencia del biólogo Jaume Estarellas sobre la desaparición en Ibiza de la sargantana

La dura advertencia del biólogo y técnico de Medio Ambiente del Consell de Ibiza, Jaume Estarellas, sobre los efectos que está causando la invasión de serpientes en la isla en la población de lagartijas. La plaga está alterando bruscamente la cadena trófica y está provocando un grave desequilibrio ambiental. Estarellas explica que hay estudios que determinan que en 2030, es decir, en solo cuatro años, las lagartijas se habrán extinguido o quedarán muy pocas. La lagartija, además de ser esencial para el equilibrio natural de la isla, es un símbolo cultural.

Llama la atención

Que por fin se vayan a abrir dos aparcamientos en la zona de Cala d’Hort, tras llegar a un acuerdo el Ayuntamiento de Sant Josep con sus propietarios. El Consistorio desembolsará 14.000 euros cada verano y se encargará del mantenimiento y la limpieza de los aparcamientos, que serán gratuitos. El acuerdo es para al menos una década y se espera que puedan entrar en funcionamiento en dos semanas, tras las correspondientes labores de limpieza y adecuación, pero aún se desconoce a cuántos vehículos podrán albergar.