Dayana Delgado, venezolana en Ibiza: “Mi padre me llamó nervioso, llorando. Me dijo 'hubo un terremoto'. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho”

La llamada llegó apenas unos minutos después de una conversación familiar rutinaria. Dayana Delgado, venezolana residente en Ibiza desde hace año y medio, había salido de trabajar sobre las once de la noche y, como hace cada día, llamó a su padre en Caracas. Al otro lado del teléfono, la escena era tranquila: su familia estaba reunida en casa de sus abuelos, en El Marqués, una zona del este de la capital venezolana. Acababan de comer y descansaban juntos. Estaban sus abuelos, su padre, sus tíos, sus primos y un bebé recién nacido.

“Había hablado con él normal, como 15 minutos. Le dije que iba a descansar”, recuerda Dayana. Pero unos veinte minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de su padre era otra. “Me llamó todo nervioso, llorando. Me dijo: "Dayana, hubo un terremoto". Y yo: "¿Cómo que un terremoto?". "Sentí que el corazón se me iba a salir”.

La impotencia de estar lejos

Desde Ibiza, la distancia convirtió el miedo en impotencia. Su padre le explicó que habían logrado salir del edificio y que estaban abajo, en la calle. La familia bajó por las escaleras: la madre con el bebé, y el padre de Dayana ayudando a su abuelo, de 93 años. “Él ya es un ancianito, no tiene la misma movilidad que uno”, explica. El edificio, situado en una segunda planta y con décadas de antigüedad, se movió con fuerza, aunque, según le trasladaron sus familiares, no presentaba daños estructurales visibles.

“Mi papá me dijo literalmente: 'Dayana, el piso se movió. El apartamento, el edificio como tal, se movía'”, cuenta. “Pero, gracias a Dios, no vieron grietas, ni columnas dañadas, ni nada que se hubiera caído dentro”.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles tras los fuertes terremotos de Venezuela. / EFE/ Ronald Peña

La evacuación, sin embargo, no estuvo exenta de momentos de pánico. En medio de los nervios, la puerta de entrada de cristal del edificio se rompió y una tía de Dayana sufrió un corte en un dedo. “Botó mucha sangre en pleno susto”, relata. La llevaron a una clínica, donde fue atendida y recibió varios puntos.

Después del temblor, la comunicación se volvió irregular. Dayana explica que su padre pudo llamarla porque, al regresar al apartamento para comprobar cómo estaban las cosas, encontró conexión wifi. “Me dijo: 'Dayana, salgo y no hay señal'. Afuera no había datos, no había manera de comunicarse. En casa, extrañamente, había wifi. Por eso pudo llamarme”, relata.

Esa falta de comunicación multiplicó la angustia entre los venezolanos que viven fuera del país. Dayana cuenta que, durante las horas posteriores, comenzó a recibir noticias de amigos y conocidos que intentaban localizar a sus familiares. Uno de ellos, residente en Madrid, le dijo que llevaba horas sin saber nada de su madre, en una de las zonas más afectadas de La Guaira. “Me dijo que estaba destrozado, que no sabía nada de ella desde hacía muchas horas”, explica.

“Estar lejos lo hace todo más difícil, no puedes hacer nada más que llamar, esperar y rezar"

El relato de Dayana se suma al de muchos venezolanos en Ibiza que vivieron el terremoto desde la distancia, pendientes del teléfono, de los mensajes de WhatsApp y de las redes sociales. “Estamos todos con angustia”, resume. Para quienes tienen familia en Venezuela, cada llamada contestada se convirtió en un alivio, y cada mensaje sin respuesta, en una nueva preocupación.

Aunque su familia más cercana en Caracas logró salir a salvo, Dayana reconoce que las horas posteriores han sido de ansiedad constante. “Uno ve vídeos, escucha testimonios, sabe que hay zonas muy afectadas y se queda con el corazón en la mano”, dice. “Estar lejos lo hace todo más difícil, porque no puedes hacer nada más que llamar, esperar y rezar para que todos estén bien”.