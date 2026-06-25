¿Qué pasará con el cañón de la plaza del Cañón de Santa Eulària en Ibiza?

El emblemático cañón de la plaza Isidor Macabich de Santa Eulària, más conocida como la plaza del Cañón por la pieza de artillería del siglo XVII que la preside, está en proceso de restauración después de que lo retiraran el 25 de noviembre del año pasado. "Notamos que presentaba una erosión, no por el ambiente, sino por un factor humano. Cuesta mucho hacer entender a la gente que este elemento no es un tobogán", lamenta la concejala de Cultura, María Sol Ferrer, en el pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària este jueves.

"Ahora está en Cas Llaurador, donde están haciendo una extensa tarea de restauración y conservación", explica Ferrer: "Se encontró en la playa de Santa Eulària en 1978, se le hizo un carro para facilitar su apoyo y pasados los años requería de este mantenimiento".

Qué harán con el cañón

"Estamos valorando aún qué hacer con él, porque los informes técnicos no nos recomiendan volverlo a poner en su lugar, pero es algo que aún hay que debatir", comenta Ferrer: "Hacer una réplica y poner el original en un lugar más resguardado o poner el original en la plaza y ponerle una protección para que no sea tan accesible".