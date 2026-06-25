Ibiza recibe dos nuevas embarcaciones para reforzar la vigilancia ambiental marina

El Govern ha culminado la recepción de seis nuevas embarcaciones destinadas a reforzar la vigilancia, el control y la gestión ambiental marina en Balears. La entrega de las dos últimas unidades se ha realizado en el puerto de Sant Antoni, en Ibiza, dentro de una inversión superior al millón de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el caso de Ibiza y Formentera, una de las embarcaciones será utilizada por los agentes de medio ambiente y operará desde el puerto de Sant Antoni. Además, otra unidad, junto con su correspondiente remolque, estará destinada al Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Según ha informado la conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, estas nuevas embarcaciones forman parte del Plan de Conservación Marina del Govern, una herramienta orientada a reforzar la protección, vigilancia y gestión de los ecosistemas marinos de las Islas.

La directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, ha destacado que con la recepción de las últimas embarcaciones culmina “una inversión estratégica” que incrementa de forma significativa la capacidad operativa de la Conselleria en el ámbito marino.

Una de las embarcaciones en el puerto de Sant Antoni. / CAIB

Torres ha señalado que disponer de medios modernos y adaptados a las necesidades actuales es “fundamental” para garantizar una vigilancia efectiva de los espacios marinos protegidos y avanzar en la conservación de los ecosistemas. También ha subrayado que la nueva flota permitirá mejorar las tareas de control y seguimiento ambiental, así como facilitar una respuesta más ágil ante cualquier incidencia.

Incorporan tecnología avanzada

Las embarcaciones están concebidas para un uso profesional. Disponen de cabina e incorporan tecnología avanzada, incluidos sistemas de observación y vigilancia con infrarrojos, lo que permitirá mejorar la eficacia, la seguridad y la capacidad de respuesta de los equipos que trabajan en el mar.

El Govern ya ha iniciado los trámites administrativos necesarios para poner en servicio estas embarcaciones, con la previsión de que puedan entrar en funcionamiento a finales de verano.

Con esta incorporación, la conselleria refuerza los medios disponibles para la vigilancia marina en Ibiza y Formentera, especialmente en espacios de alto valor ambiental como el Parque Natural de ses Salines.