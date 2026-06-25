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El Govern destinará hasta 10,3 millones a 80 plazas residenciales para mayores en Ibiza

La acción concertada estará vigente desde diciembre de 2026 hasta noviembre de 2030.

Se ha autorizado la contratación de medicamentos exclusivos para los centros sanitarios del Servei de Salut.

Rueda de prensa de Marga prohens en el anitguo Ayuntamiento de Ibiza

Rueda de prensa de Marga prohens en el anitguo Ayuntamiento de Ibiza / Marcelo Sastre

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Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

El Consell de Govern se ha reunido este jueves por primera vez en Ibiza, en el antiguo Ayuntamiento de Dalt Vila, donde se ha celebrado la rueda de prensa con la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

En esta sesión, el ejecutivo ha autorizado una partida máxima de 10.339.906,08 euros para concertar 80 plazas residenciales en Ibiza destinadas a personas con dependencia mayores de 65 años. La acción concertada estará vigente desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2030.

El Govern prevé actualizar el precio plaza/día y varios complementos para garantizar la sostenibilidad del servicio en la isla. Si las entidades cumplen los requisitos, el precio de la plaza podrá alcanzar los 126,38 euros diarios, IVA incluido.

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Medicamentos para los centros sanitarios

Además, como otra medida mencionada en el acto, el Consell de Govern ha autorizado la contratación de medicamentos exclusivos para los centros sanitarios del Servei de Salut, con un valor máximo estimado de 200,4 millones de euros para los doce meses siguientes al inicio del contrato.

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