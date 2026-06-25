El Govern destina hasta 1.000 euros por niño para cubrir los campamentos de verano en Baleares

Las familias podrán disponer de una nueva ayuda de hasta 1.000 euros para pagar escuelas de verano y otros servicios de cuidado infantil para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Se ha presupuestado un total de 1,25 millones de euros repartidos en tres planes diferentes para dar apoyo a las familias trabajadoras de las Baleares con hijos menores de 14 años o menores de 21 con discapacidad.

El primer programa, al que el Govern dota con un total de 250.000 euros, va dirigido a las familias que contraten trabajadores del hogar para cuidar a los menores. El importe máximo que se puede recibir de esta primera ayuda es de un máximo de 4.000 euros por unidad familiar.

La gran novedad de esta nueva convocatoria, llamada 'Cheque Canguro', es la inclusión de dos nuevas categorias para subvencionar las actividades veraniegas, a las que el Ejecutivo regional destina una partida de 500.000 euros para cada una. Por una parte, servirá para pagar los gastos que suponen los servicios complementarios en centros educativos o instalaciones vinculadas durante la escolarización (como escoletes de mañana o de tarde), pero también se ofrecen ayudas para costear actividades fuera del período escolar como campamentos, escuelas de verano y otros servicios de custodia de Baleares tanto públicos como privados. La subvención máxima para ambos programas, el de los campamentos de verano y el que subvenciona escoletes, es de hasta 1.000 euros por menor.

La presentación de documentos

Cada uno de estos planes tiene diferentes fechas para presentar los documentos. El primer plazo, para solicitar la ayuda asociada al cuidado de los niños en centros educativos o vinculados, se inicia el próximo 1 de julio y concluye el 31 del mismo mes. Para la prestación relacionada con las actividades durante las vacaciones de los menores, permanecerá abierto desde el próximo 10 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Finalmente, el período para solicitar la ayuda al cuidado en el domicilio, abrirá el próximo 1 de octubre y permanecerá disponible hasta el último día del propio mes.

Para optar a estas ayudas, el Govern requiere las siguientes condiciones: estar empadronado y tener residencia en Baleares, justificar la necesidad de conciliación, tener una renta por cápita familiar menor a 30.000 euros anuales, estar al corriente de las obligaciones tributarias y conservar la documentación justificativa durante cinco años.

Según han explicado en la rueda de prensa desde el Ejecutivo regional, "las solicitudes se podrán presentar físicamente en cualquier punto de la Administración o en la sede electrónica del Govern. No obstante, las ayudas se considerarán por orden de entrada y se dará prioridad a las que sean correctas y estén completas".