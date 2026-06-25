Un paso más para el nuevo instituto de Ibiza, en Can Cantó, que debía estar en funcionamiento desde 2007: el Govern aprueba el proyecto

El Consell de Govern se ha reunido este viernes por primera vez en Ibiza, en el antiguo Ayuntamiento de Dalt Vila, donde se ha celebrado la rueda de prensa con la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. En el marco de esta reunión, una de las primeras medidas que se ha leído ha sido la aprobación del proyecto básico y de ejecución para la construcción del nuevo instituto de Ibiza en Can Cantó.

El futuro instituto se ubicará en una parcela situada en el barrio de es Putxet, en el municipio de Ibiza, y permitirá ampliar la oferta pública de Secundaria y Bachillerato en Vila. El proyecto prevé un centro con 16 unidades de Secundaria y 6 de Bachillerato, con una inversión estimada de 10 millones de euros.

La construcción del instituto Can Cantó está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas y se desarrollará sobre una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, calificada como equipamiento docente y de titularidad municipal. Además, el Govern señala que esta actuación da respuesta a la creciente demanda de plazas de educación Secundaria en el municipio y supone un paso decisivo para desbloquear una infraestructura largamente reivindicada en Ibiza.

Hace varias legislaturas que la comunidad docente reclama esta infraestructura. De hecho, según el plan de infraestructuras educativas de 2004 (del último Govern presidido por el popular Jaume Matas, del PP), este equipamiento debía estar acabado en 2007.

Actuaciones en Sant Antoni y Formentera

En el ámbito educativo, el Consell de Govern también ha declarado proyecto de especial interés estratégico autonómico las obras de reforma del colegio Vara de Rey, en Sant Antoni. La actuación incluye la reparación de humedades, mejoras de eficiencia energética y accesibilidad, así como la implantación de un servicio de comedor escolar. El presupuesto previsto asciende a 900.000 euros.

Las obras se centrarán en el edificio antiguo del centro, construido en 1959, que presenta deficiencias estructurales y de habitabilidad. En la misma línea, el Govern afirma que la intervención permitirá mejorar la seguridad y la funcionalidad del colegio, además de ampliar los servicios que ofrece a las familias.

El Consell de Govern también ha declarado estratégico el proyecto de ampliación y mejora de la accesibilidad del colegio El Pilar, en la Mola, en Formentera. La actuación prevé la construcción de un nuevo edificio de una sola planta con un aula de Primaria, un aula de educación Infantil de primer ciclo con baño integrado y un comedor escolar. Además, el proyecto contempla la sustitución de los actuales módulos prefabricados por instalaciones permanentes, nuevos recorridos accesibles, baños adaptados y una reorganización de los espacios exteriores. La intervención cuenta con un presupuesto de 416.550 euros.